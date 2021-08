Voto de confianza: las claves del discurso de Guido Bellido ante el Congreso

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, se presentó este jueves ante el Congreso de la República para solicitar el voto de confianza del gabinete que preside. Durante su discurso, habló de muchos temas resaltantes que podrían definir su permanencia en el Poder Ejecutivo.

Inició su discurso en quechua

Bellido comenzó su presentación hablando en quechua, lo que generó malestar en algunos congresistas, quienes protestaron, pues pedían que el primer ministro traduzca lo que estaba diciendo.

Al respecto, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, interrumpió al ministro y le pidió que traduzca sus expresiones, ya que no todos los parlamentarios entendían sobre qué estaba hablando. Posteriormente, el titular de la PCM se comunicó en castellano.

“Premier, usted dijo que lo iba a traducir. Se acordó con la mesa que usted lo iba a traducir. Le agradecería que lo traduzca inmediatamente. Que no sea tan larga su exposición en quechua porque los demás no entendemos, por favor”, señaló Alva.

Pidió al Congreso deponer las diferencias con el Gobierno

Al principio de su discurso, también se dirigió a los legisladores para pedir que depongan sus diferencias con el gobierno de Pedro Castillo para solucionar las crisis que ocurren en el país.

“Hoy no solo he venido al hemiciclo para solicitar el voto de confianza según lo dicta el mandato constitucional, sino que me encuentro ante ustedes para invitarlos a que, motivados por la responsabilidad de ser los portadores de la confianza del pueblo, depongamos nuestras diferencias y juntos contribuyamos a solucionar una de las más graves crisis políticas, sociales, ambientales y sanitarias de las últimas décadas “, manifestó.

Continuará con los grandes proyectos de infraestructura

Bellido también indicó que uno de los principales objetivos del gobierno es integrar físicamente a toda la población del país, por ello dijo que se implementará la pavimentación de casi 4.000 kilómetros de carreteras, así como la construcción de 640 puentes.

En ese sentido, indicó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) continuará con los proyectos de la ampliación del aeropuerto de Lima, la rehabilitación del Terminal Portuario Salaverry, del Ferrocarril Huancayo Huancavelica, el Antepuerto del Callao y del aeropuerto de Chiclayo, entre otros.

Aeropuerto Jorge Chávez será ampliado, indica Bellido. Foto: difusión

Vacunación

Sobre la vacunación en la lucha contra la COVID-19, el representante del Poder Ejecutivo aseveró que se planea inmunizar a todos las personas mayores de 18 años y hacer todo el esfuerzo para hacer lo mismo con los menores de edad este año.

Asimismo, indicó que aún no se conoce la periodicidad de dosis que requerirían las personas para estar completamente a salvo de la pandemia, por lo que planea concentrar sus esfuerzos en apoyo al Ministerio de Salud para asegurar que el proceso de vacunación contra el coronavirus cuente con las dosis suficientes para el periodo 2021-2022.

“ Hoy no sabemos a ciencia cierta la periodicidad de dosis que necesitará el ser humano para estar protegido del COVID-19 . Por eso, vamos a implementar a mediano plazo, a través del fortalecimiento del Instituto Nacional de Salud y la cooperación internacional con biotecnología, la producción de la vacunas, especialmente la anticovid en el país”, explicó.

Más vacunas

Bellido también aseveró que ya el gobierno está en negociaciones con varios laboratorios para la compra de más vacunas contra el coronavirus. Esto con miras a tener más lotes en el 2022.

“Venimos desarrollando intensas negociaciones con los laboratorios Pfizer por 35 millones, Moderna por 20 millones, CureVac por 29 millones y Johnson y Johnson por 5 millones, siendo la fecha de llegada en el 2022″, afirmó.

Vacunación para mayores de 36 años inició este jueves.

Incremento de la remuneración mínima vital

Además, el primer ministro aseguró que durante el gobierno de Pedro Castillo se promoverá el incremento de la remuneración mínima vital y sostuvo que los derechos laborales en ningún caso deberán ser reducidos a sobrecostos o simplificados a requisitos formales.

“Promoveremos el incremento de la remuneración mínima vital en consenso con las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores”, anunció.

Descentralización en la elección del JNE

Por otro lado, aseveró que propondrá que uno de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sea elegido por el Colegio de Abogados de todo el Perú y no solo por la jurisdicción de Lima, como está establecido actualmente.

“Esto no contraviene ningún derecho o principio establecido en la Constitución. Propicia la consecución de un mayor grado de optimización del principio democrático en la conformación de dicho jurado y lo dota de mayor legitimidad”, aseguró.

Recalcó las diferencias que existen en el país

Al final de su discurso, Bellido recalcó las grandes diferencias que existen en el Perú con una analogía de la obra Paco Yunque de César Vallejo. Asimismo, aseveró que “no somos un país pobre, sino uno extremadamente desigual”.

“Merecemos un país en el que Paco Yunque no deba guardar un silencio impotente, una rabia silenciosa y resignada. Un país en el que el esfuerzo y el talento no sean aplastados por la pobreza y las grandes desigualdades, pero, sobre todo, donde los Humbertos Grieves reciban ejemplar sanción y donde sus burlas y ofensas no sean toleradas jamás, por nada ni nadie”, dijo.

