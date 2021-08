Durante su visita a Ucayali, el presidente Pedro Castillo afirmó que llegará a las diferentes regiones del país “sin avisar” para constatar el estado del avance de los trabajos en las obras.

“ Vamos a llegar así, sin avisar, a los pueblos a constatar de verdad cómo es que se está invirtiendo el dinero de los peruanos y cómo se está atendiendo la necesidad de los pueblos ”, manifestó para Exitosa.

Asimismo, hizo un llamado a los gobernadores regionales para que no “aislen” a sus comunidades al transparentar la información sobre las ejecuciones de las construcciones.

Pedro Castillo mencionó que habían visitado un hospital en construcción en la región Ucayali, que se inició en el 2017 y aún no se ha concluido.

“Si no se enteran que vamos a bajar no se ponen a trabajar (...). Son tres años y ya (de la construcción del hospital) y se ha gastado el 50% del presupuesto y la empresa no sé qué cosa estuvo haciendo , entonces hoy (martes 24 de agosto) empiezan a reiniciar el trabajo”, explicó.

Castillo instó a no hacer negocios con empresas corruptas

En el pasado Consejo de Coordinación Intergubernamental, en el 14° GORE Ejecutivo, el presidente Pedro Castillo instó a los gobernadores y alcaldes a no realizar contratos con empresas corruptas, luego de que el contralor Nelson Shack le otorgara un informe sobre la situación de los convenios.

“Es necesario que sean francos sobre con quiénes van a trabajar. Tenemos una relación de empresas que se han venido rotando, como esta acción de la puerta giratoria: dame esta obra, pero toma tanto para ti ...”, indicó el mandatario.

Del mismo modo, solicitó trabajar junto al Ejecutivo para poder lograr una verdadera descentralización con transparencia y lealtad.

“No podemos tener pueblos aislados por caprichos políticos. No podemos mantener al pueblo en hambre, miseria y abandono porque qué dirán mañana los titulares”, manifestó.

