Recolectan firmas en Arequipa y Cusco por nueva Constitución

Cinco millones de firmas es la meta que se trazó acumular Perú Libre en el país. El objetivo es convocar a un referéndum y consultar el cambio de la Constitución de 1993 . Jaime Quito, congresista por Arequipa, indicó que necesitan el 10% de rúbricas de los electores de la última elección, equivalentes a 2 millones 500 mil. “Para asegurar el número con las depuraciones queremos conseguir el doble”, aseguro el parlamentario.

La recolección de firmas arrancó ayer en la Plaza de Armas de la ciudad de Arequipa. Los mismos simpatizantes del partido de gobierno hicieron fila y fueron los primeros en estampar su rúbrica. Vladimir Huaranca, coordinador regional de Perú Libre, indicó que la campaña se realizará en la mayoría de plazas públicas de la ciudad. “Vamos a distribuir los planillones a todos los comités distritales y provinciales, así como a los partidos de Juntos por el Perú, Frente Amplio y asociaciones gremiales”, sostuvo.

El dirigente estima que a fin de año lograrían tener la cantidad necesaria. En la región Arequipa la meta son 200 mil rúbricas.

Quito respondió que la cruzada por una nueva Carta Magna va a ser autofinanciada. Descartó que la medida cree más inestabilidad al país. “Muy por el contrario va a generar la estabilidad para desarrollar los sectores que han sido olvidados”, retruco.

Sostuvo que quienes se oponen tienen intereses para que “las cosas no cambien”. Sobre el Colegio de Abogados de Arequipa que refirió que la Asamblea Constituyente “generaría más perjuicio a la inestabilidad económica y gobernabilidad del país”, Quito respondió: “también tienen sus intereses, pero esto es un proceso y necesitamos millones de firmas. Diles que no se asusten”.

El legislador indicó que buscan que la Asamblea la conformen varios sectores. Añadió que la lucha contra la pandemia no será afectada por este proceso, que fue una promesa de Pedro Castillo en campaña. “Es una decisión del partido en un congreso”, sostuvo cuando se les consultó si fue el secretario nacional de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien estuviera detrás de la disposición.

Cusco inicia mañana

Mañana iniciará la recolección de firmas en la región de Cusco por parte de partidarios de Perú Libre. También proyectan obtener 200 mil como en Arequipa. “Tenemos la confianza en alcanzar y pasar la meta, debido a la gran cantidad de votantes que tuvimos en las últimas elecciones”, dijo Saúl Sánchez, nuevo secretario del comité ejecutivo regional. Resaltó que buscan que el referéndum se realice junto a las elecciones regionales y municipales del 2022.

Sánchez acotó que las bases del partido están convocando a una movilización nacional de este 26 de agosto en apoyo al gabinete ministerial presidido por Guido Bellido quien buscará el voto de confianza ante el parlamento. Hay que resaltar que Perú Libre no tenía dirigentes y sus simpatizantes presentaron a su nuevo secretario. Sánchez fue presidente de la Federación Universitaria de Cusco (FUC).

Piden voto de confianza para gabinete

Jaime Quito, congresista de Perú Libre, sostuvo que el 26 de agosto votarán por dar la confianza al primer gabinete del mandatario Pedro Castillo. Sostuvo que las demás bancadas deben hacer lo propio para dar estabilidad el país.

Quito dijo no sentirse preocupado si el gabinete no recibe la confianza. “Personalmente no me quita el sueño. Son figuras jurídicas que están dentro de la Constitución del 93. Si no le dan al voto de confianza y en una segunda ocasión tampoco, el presidente tiene toda la prerrogativa que me están planteando (cierre del Parlamento)”.