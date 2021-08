Jorge Muñoz sobre Pedro Castillo: “Me ha dicho que no va a haber rondas urbanas en la capital”

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, manifestó que el presidente Pedro Castillo le dijo que no habrá rondas urbanas en Lima como apoyo en la seguridad de la capital.

“Él me ha dicho que no van a haber y yo tengo que creerle eso. También me ha dicho que hay que tener la capacidad de leer las cosas buenas que han hecho las rondas campesinas en provincia para luchar contra la delincuencia. Las experiencias vividas es bueno tenerlas, conocerlas, pero no van a haber rondas urbanas en la capital, eso me ha dicho ”, manifestó a la prensa tras su reunión con Castillo.

“No van a venir las rondas rurales a la zona urbana, ese es el punto”, agregó.

“Una de las cosas que le propuse al presidente era que debía haber un liderazgo en el manejo de la seguridad ciudadana”, comentó.

