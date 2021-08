Congreso exhortará a canciller Béjar a fijar posición con Venezuela y Cuba

El Congreso pedirá al ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, que fije una posición sobre los gobiernos de Venezuela y Cuba, en una pregunta que formará parte del pliego interpelatorio que deberá ser absuelto por el funcionario.

“En su discurso suscribe todas las generaciones de los derechos humanos y constantemente vemos las violaciones a los derechos humanos en países como Venezuela, Nicaragua o Cuba . Así, ¿cuál es la posición del gobierno de Pedro Castillo con relación a los derechos humanos de estos países? ”, se lee en el documento.

“Asimismo, no se ha observado de su parte ninguna crítica o deslinde con los recientes sucesos en Nicaragua, donde se señala que el presidente Daniel Ortega habría ordenado la detención de precandidatos y opositores al régimen. ¿Qué opinión tiene usted en relación a dichos actos que usualmente merecen el pronunciamiento de la Cancillería? ”, figura también en el pliego interpelatorio.

Por otro lado, el Canciller también deberá responder a la pregunta de si Pedro Castillo considera al gobierno Venezolano como “democrático”.

Sobre el pasado de Béjar

Entre las preguntas figuran también algunas relacionadas al pasado del actual ministro de Relaciones Exteriores, quien, de acuerdo a los Congresistas que buscan interpelarlo, habría recibido “instrucción guerrillera en la Cuba revolucionaria, en donde conoció al Che Guevara”.

“¿Es cierto que usted conoció al Che Guevara? ¿Cómo conjuga dicha experiencia con su visión actual del estado de derecho y de democracia en el cual ejerce hoy el cargo de ministro? ”, dice también el documento.

La moción de interpelación

El pasado 11 de agosto, la bancada de Fuerza Popular y otros grupos aliados presentaron la moción de orden del día n.° 082 para interpelar al canciller Héctor Béjar por la eventual salida del Perú del Grupo de Lima que, para los parlamentarios implicados, no tendría un motivo contundente.

“ No existe razón válida por la cual el Perú debiera retirarse del Grupo de Lima y, así, negar los principios y valores democráticos que todos los ministros de Estado han jurado respetar y preservar; no obstante, el canciller no ha desmentido que tenga pensado que nuestro país abandone el Grupo de Lima”, refiere la moción.

