Vientos de división, fuertes desencuentros y gruesas acusaciones soplan entre dos organizaciones del magisterio, y de parte de uno de estos sindicatos contra el nuevo Gobierno. El detonante ha sido la inscripción en el ministerio de Trabajo de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenateperú), fundada por el presidente Pedro Castillo en el 2017 cuando aún era dirigente.

Todo ha ocurrido a poco de iniciarse la nueva gestión de Perú Libre en los ministerios.

“El Gobierno comete un error al inscribir de manera exprés un sindicato que siendo dirigente el presidente Castillo ya intentó inscribir, y junto con el ministro de Trabajo, que participó antes con él como dirigente, lo han inscrito con suma celeridad. Había allí un conflicto de intereses, un abuso de poder”, explica Lucio Castro, secretario general del Sutep.

Castro también indica que lo que se quiere es promover la división del magisterio y que Fenateperú “es un sindicato propatronal y progobiernista”. Pero en sus acusaciones no solo dice que hubo irregularidades y es ilegal la inscripción, sino incluso recuerda que “integrantes del Movadef han sido compañeros o acompañantes de Castillo cuando era dirigente” y agrega: “Resulta que ahora estando en el Gobierno, ministros están también vinculados o siendo parte del Movadef, no pueden negarlo, uno de ellos es Maraví”.

La reacción del ministro de Trabajo, Iber Maraví, no se dejó esperar. Negó haber tenido injerencia en el registro sindical de Fenateperú: “Rechazo categóricamente las aseveraciones de gente interesada que pretende hacerme aparecer como que yo hubiera sido el ministro interesado que dio la orden para que el 30 de julio se le otorgue la constancia. Acá se trata solo de desprestigiar”.

También descartó haber pertenecido al Movadef en el cargo de secretario de Juventudes en el 2012. Dijo que tenía 51 años en esos momentos. “No soy parte del Movadef, nunca he sido parte del Movadef”.

Desde Fenateperú también respondieron. El secretario general, Segundo Vásquez, descartó favorecimientos. “Los medios dicen que porque Castillo es presidente nos ha dado la inscripción. No, nosotros obtenemos la inscripción el 30 de julio, pero habiendo presentado (la documentación) antes”.

Fenateperú y Movadef

Vásquez también dio esta opinión: “En nuestro gremio están todos, ¿o sea, los del Movadef o los de otra orientación política no tienen derechos? ... Además, el Sutep ya no es Sutep. Es un grupito de personas que se han enquistado, manejan a su antojo, es una entidad financiera que da mucha plata”, explicó al portal Convoca.

Precisó no ser gobiernista, “seguimos centrados en la independencia política”.

Rechazo. Secretario general de Fenateperú, Segundo Vásquez, niega que su organización sea pro gobierno de Castillo. Foto: difusión

Mery Cohila, secretaria general de Fenate Tacna, agregó: “No es ninguna componenda ni favor político. Es el ejercicio de un derecho constitucional tutelado por tratados internacionales como el de la OIT. Como Fenateperú siempre hemos tenido legitimidad, solo la legalidad se constituyó el 30 de julio”.

El ministro Maraví informó que el 22 de julio, Fenateperú solicitó su inscripción ante la dirección respectiva del ministerio de Trabajo (MTPE), es decir, antes que él asumiera la cartera.

El MTPE, en un comunicado, precisó que se verificó que Fenateperú cumpliera con todos los requisitos, por lo cual el 30 de julio se le otorgó la inscripción.

En realidad, antes, el 20 de mayo del 2020, se registró la primera solicitud de inscripción de Fenateperú. La misma fue anulada el 2 de enero del 2020 por fallas como el no haber adjuntado las ratificaciones de bases de Cajamarca y Arequipa para conformar la federación.

Para Castro, del Sutep, las irregularidades no se han subsanado. “Esa inscripción tuvo su inicio el 25 de julio y no el 22, y ese expediente no está acompañado de toda la documentación”.

Cohila, de Fenateperú, indica que ya desde el 2003, varios sindicatos departamentales se fueron rebelando contra el Sutep porque “abandona los principios, no defiende los derechos de los profesores”. Explica que las bases se autoconvocan y desarrollan la huelga del 2003, 2007, 2012, hasta la del 2017, que lidera Castillo.

Los maestros, dice, ahora reconocen a la verdadera dirigencia. “Es así que las 25 bases regionales se organizan y conforman Fenateperú, que nace en el 2017”.

La Derrama Magisterial en la polémica

Se le pregunta al sutepista Lucio Castro si está en disputa la Derrama Magisterial. Responde: “Cuando los maestros se han afiliado de manera voluntaria a esa entidad, que es de derecho privado, saben que el estatuto dice que el Sutep designa delegados en su directorio. Hay quienes pueden tener la intención de meter la mano al dinero de los maestros... Además de querer destruir al Sutep, plantean liquidar la Derrama”.

Mientras, la congresista Norma Yarrow pidió informe al ministro de Trabajo sobre la inscripción de Fenateperú.

Acusa. Dirigente del Sutep, Lucio Castro, dice que Fenateperú no subsanó las irregularidades de su primer intento de inscripción en el MTPE. Foto: difusión

Inscripción que no prosperó

El 2 de enero del 2020 se anuló el primer registro de Fenateperú por fallas en la elección de la Junta Directiva y ratificación de dos bases.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.