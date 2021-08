Betssy Chávez, congresista de Perú Libre, se manifestó sobre los cuestionamientos al Gobierno de Pedro Castillo por la polémica designación de diversas personas dentro de numerosos cargos en el Ejecutivo.

La parlamentaria señaló que, si los que fueron contratados no tienen el perfil para ocupar el cargo, deben ser retiradas, y si corresponde, que se les investigue y sancione de manera penal.

“ Si hay personas que no cumplen el perfil, tienen que ser removidas, y hay que investigar qué personas merecen una sanción de carácter penal . Una persona tiene que cumplir con requisitos que indique la norma”, expresó en diálogo con RPP.

Asimismo, la legisladora sostuvo que debido a su cargo, el primer ministro, Guido Bellido, es quien tiene que ver la labor del resto de ministros, y a su vez estos funcionarios son los responsables de la contratación de su personal. “Entonces, si hay un tema probado, se tienen que tomar las decisiones del caso y hay que ser rígidos”, dijo.

“Si hay una responsabilidad, al parecer a la luz de los hechos, porque ha puesto su lupa la Contraloría y la Defensoría, pues hay que hacerles caso a estas instituciones porque somos institucionalistas, y yo creo que ahí no vamos a encontrar ninguna oposición del premier Guido Bellido ”, añadió Chávez.

Seguidamente, aseguró que el primero ministro va a respaldar la salida de personal si considera que no debieron ser asignados para el cargo y agregó que conversará respecto a este tema con él en los próximos días.

Sobre la confianza al gabinete

En otro momento de la conversación, Betssy Chávez reconoció la actitud del presidente del Consejo de Ministros para conversar con todas las bancadas del Congreso de la República previo al pedido de voto de confianza.

“Saludo la predisposición del colega Bellido para conversar con las otras bancadas. Creo que algunas no han recibido a bien la noticia y han decidido que no van a reunirse si no renuncian algunos ministros, eso a mí me parece una pataleta (...) Creo que les van a dar la confianza, pero quizá no porque confían, sino por estrategia . Ya hemos visto que muchos van con un discurso y al momento del voto terminan con otro”, puntualizó.

