Premier Guido Bellido es investigado por apología al terrorismo

El presidente del Consejo de Ministros, el congresista Guido Bellido es un dirigente del gobernante partido político Perú Libre y cercano colaborador de Vladimir Cerrón, su secretario general.

Durante la investigación a “Los Dinámicos del Centro”, la Fiscalía interceptó una llamada entre Bellido y el secretario de movilización de Perú Libre , Arturo Cárdenas, en la que ambos coordinan el apoyo al pago de la reparación civil de Cerrón y movilizaciones de campaña.

Se le considera un político de izquierda radical que se niega a calificar al Gobierno de Cuba como una dictadura. Lo mismo sucede con el accionar de Sendero Luminoso, con el que dice discrepar, pero se niega a llamarlo grupo terrorista.

Por no decir “terrorista” en una entrevista que concedió el 23 de abril al programa de TV del Cusco “InkaVisión Noticias”, a pedido de la Procuraduría, el 26 de abril, el fiscal Luis Valdivia Calderón le inició investigación preliminar por presunta apología al terrorismo.

La entrevista buscaba que el congresista explique por qué en su página de Facebook, en mayo del 2017, había difundido una imagen de la senderista Edith Lagos con el mensaje: “Nuestro homenaje a ti, Edith Lagos”.

Grupo de peruanos

“En primer lugar, creo que Edith Lagos es una peruana. Ha tenido postura, un planteamiento en el proceso de nuestro país, como mucha gente. Esos planteamientos que ella ha tenido son cuestionables. Eso en el Perú muchos sectores cuestionan, muchos dicen que eso no debió ser”, respondió Bellido.

La periodista insistió en que diga que Lagos era una terrorista sanguinaria. El ahora primer ministro respondió: “En primer lugar, yo no sabía que (Edith Lagos) fuera sanguinaria. He visto en algunos documentos que fue una persona que ha estado en un momento de conflicto en el país, que ha tomado una postura... que ha estado vinculada a Sendero Luminoso. En ese proceso del país, que no es un proceso como ahora en que existía una dominación, un maltrato a la gente”, señaló.

Entonces, le piden definir qué es Sendero Luminoso, y Bellido dice: “Vamos a tomar una postura bastante clara. (...) Un conjunto de peruanos, puede ser acertado o equivocado, plantean un camino que mucha gente cuestiona, mucha gente no está de acuerdo, desde nuestro punto de vista, desde Perú Libre está clara nuestra postura (...) Para nosotros es un conjunto de peruanos que han tomado un camino equivocado , han tenido acciones terroristas. Acciones terroristas han tenido las Fuerzas Armadas y Sendero”.

Sobre el mensaje en Facebook señaló que era una manifestación de su libertad de expresión.

Al presentar la denuncia, la Procuraduría advirtió que si bien Edith Lagos no tiene una condena por terrorismo, pues murió en 1982 durante un ataque a un destacamento de la entonces Guardia Republicana, “esta encarnaría el delito de terrorismo”.

La ley que sanciona la apología del terrorismo dice que para que se cometa el delito debe exaltarse, justificarse o enaltecerse a una persona que tenga sentencia firme por terrorismo. En la fase de indagación, la Fiscalía pidió recabar el video original de la entrevista, realizar una transcripción, recibir la declaración de descargo de Bellido, con participación de abogado defensor, y recoger sus antecedentes judiciales y penales de él y de Edith Lagos.

Reacciones

Representantes de las bancadas de Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Fuerza Popular y el Partido Morado se manifestaron en contra de la designación de Guido Bellido como primer ministro.

Sobre darle el voto de apoyo en el Congreso, señalaron que esperan evaluar quiénes lo acompañarán para tomar la decisión si le dan o no la cuestión de confianza. Salvo, Juntos por el Perú, consideró que es una decisión tomada por el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y que por ser su primer gabinete se le debe dar luz verde.

Ingeniero, sin experiencia en cargo público

Según el portal Transparencia, Guido Bellido (41 años) es ingeniero de profesión. Trabajó en el INEI en el 2019 y no cuenta con experiencia parlamentaria anterior ni en otros cargos de elección popular. Es secretario general regional de Perú Libre en el Cusco desde el 2020. Antes fue personero legal titular del movimiento regional “Patria Arriba, Perú Adelante”, cuya afiliación duró del 2014 al 2015.

Investigación fiscal

La Segunda Fiscalía Supraprovincial de Lima dispuso que Guido Bellido aclare su homenaje a Edith Lagos.

