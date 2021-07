Vladimir Cerrón estuvo en calidad de asistente en reunión de transferencia, afirma Torres

El asesor legal de Perú Libre, Aníbal Torres, confirmó la presencia del secretario general de la organización, Vladimir Cerrón, en la reunión que realizaron las 19 comisiones de transferencia de gestión del Gobierno de Pedro Castillo este lunes 26 de julio.

“Lo que hay son los equipos de transferencia en las diversas especialidades. Estuvo Vladimir Cerrón en la reunión. Es la primera vez que lo veo . Lo escuché hablar de que hay que respetar la propiedad privada, promover inversión pública para generar trabajo. Él estuvo en calidad de asistente en la reunión”, manifestó a la prensa.

En efecto, el abogado contó que estuvo asesorando al partido “en cuestiones legales” y que fue la primera vez que vio al exgobernador de Junín.

“La primera vez que lo he visto (a Vladimir Cerrón). Él también ha participado. No es lo que ustedes dicen”, señaló.

De igual manera, Torres recordó que Cerrón “no puede participar en ningún cargo (del Gobierno de Pedro Castillo) por los problemas judiciales que tiene”.

“Lo vi hablar en una oportunidad y decir eso. Entonces, he descubierto que lo que dice la prensa no es nada cierto. (Respetar la propiedad privada) lo ha dicho en presencia de todos. La participación del señor Cerrón ha tenido esa propuesta ”, añadió.

En otro momento, el letrado contó que también vio a Roger Nájar (voceado para ser el primer ministro), pero que no se habló en la reunión sobre un posible cargo de este en el Consejo de Ministros.

Torres puntualizó que el pueblo dirá si quiere o no una nueva constitución ya que es un trabajo que se hace en dos caminos: que el presidente pueda presentar un proyecto de ley al Congreso y que, en caso lo aprueben en una legislatura ordinaria, se convoque a un referéndum.

“Para que lo aprueben, no será rápido. Ahí el pueblo dirá si quiere o no una nueva constitución. Eso requiere tiempo. No es de la noche a la mañana. Será el pueblo quien lo diga (….) La pandemia es la prioridad número uno que tiene que atender el Gobierno. Si no se atiende eso, no se podrá abrir el mercado. Se tiene que abrir el mercado para crecer económicamente”, aseveró.

