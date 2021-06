El ministro de Salud, Óscar Ugarte, se pronunció acerca de la vacunación del expresidente Martín Vizcarra, quien había recibido en octubre pasado, de manera irregular, las dosis del estudio clínico del laboratorio Sinopharm.

“No hemos sido conscientes de que esto había sucedido con el señor Vizcarra y el señor exviceministro Luis Suárez, y han hecho uso indebido de esa convocatoria. (...) Lo que hemos hecho anoche, apenas nos hemos enterado, hemos informado a Reniec y hemos dado la orden de que se excluyan del padrón estas 487 personas (investigadas por caso Vacunagate) ”, comentó a la prensa.

Por ello, el titular del Minsa aclaró que ni Vizcarra Cornejo ni el exviceministro de Salud Luis Suárez podrán ser inmunizados con la segunda dosis contra la COVID-19.

“Que el exviceministro no se dé la molestia de ir el día 30, porque no va a estar en el padrón y no va a ser vacunado y que el señor Vizcarra no vaya a intentar ser vacunado con la segunda dosis como lo ha hecho con la primera dosis”, subrayó.

Ugarte manifestó que están muy indignados por lo ocurrido y que es “una situación lamentable de un aprovechamiento indebido de esta campaña nacional que viene impulsando el Gobierno”.

Reiteró que la problemática fue que no se informó oportunamente al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) acerca de los 487 investigados por haberse inoculado irregularmente a fin de que no sean nuevamente vacunados.

“Ha habido un problema, que no se alimentó bien el sistema porque lo que hemos hecho es incorporar al sistema a todas las personas que están en el padrón de Reniec. El error ha sido que no se ha incorporado dentro de Reniec la información de que estas personas ya estaban vacunadas ”, explicó.

Ugarte: “La meta que el Gobierno se planteó está siendo superada”

En cuanto al proceso de inmunización de la población, Óscar Ugarte refirió que el Gobierno de Francisco Sagasti superará la meta de personas inmunizadas en el territorio nacional.

“Tenemos casi tres millones de personas totalmente vacunadas con las dos dosis. Por lo tanto, la meta que el Gobierno se planteó para llegar antes del 28 de julio con cuatro millones y medio de personas, ya está siendo superada largamente”, sostuvo.

Además, dijo que la administración de Sagasti Hochhausler dejará las dosis necesarias para que se continúe el plan de vacunación hasta fines de este año 2021.

“En las próximas semanas van a llegar otras cantidades (de dosis de vacuna). Eso se anunciará próximamente. Queremos reafirmar que no solo vamos a lograr la meta planteada, sino que la vamos a superar. Y vamos a dejar para el siguiente gobierno más de 50 millones de dosis que podrán ser aplicadas en agosto, setiembre, octubre, hasta diciembre″, acotó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.