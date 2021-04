Clara Elvira Ospina se despide del cargo de directora de Canal N y América

La exdirectora de Canal N y América Noticias, Clara Elvira Ospina, fue despedida del cargo que venía ejerciendo desde el año 2012. La periodista destacó que decisión fue adoptada por el grupo El Comercio, con voto en contra de La República.

Tuit de Clara Elvira Ospina.

A través de un correo electrónico, Clara Elvira Ospina se dirigió a sus excompañeros de trabajo y resaltó que deja el cargo con satisfacción por los logros obtenidos.

“Estos han sido tiempos de despedidas y desapegos. Hemos tenido que decirle adiós a muchas costumbres, a amigos, a seres queridos. Hoy me tocó a mí decirles adiós. El directorio de América Televisión ha decidido que yo no continúe al frente de la Dirección de América Noticias y Canal N que asumí con gran alegría hace 9 años. Me voy con la misma alegría en el alma, con la convicción de que tomé una gran decisión cuando acepté dejar mi país para venir a Perú y con la satisfacción de todo lo que hemos logrado en estos 9 años”.

Asimismo, reconoció el esfuerzo de su equipo periodístico y mencionó que durante el tiempo que fue directora, además del prestigio, obtuvo “resultados financieros más que satisfactorios”

“Logramos transformar a América Noticias y Canal N en el sistema de noticias en televisión más potente del país. En estos años hemos mantenido un liderazgo incuestionable en audiencia, credibilidad, influencia y prestigio así como unos resultados financieros más que satisfactorios. Todo esto ha sido el resultado del esfuerzo común, del aporte de cada uno de ustedes a la solidificación de nuestro liderazgo. Por eso quiero agradecerles a todos los integrantes de este gran equipo por haber aportado su talento y compromiso cada día, aún en los momentos más difíciles que hemos vivido”.

Ospina se refirió también a la situación actual que atraviesa el país y reincidió en la necesidad de un ejercicio periodístico responsable.

“Asumí este desafío con una sola bandera: la del periodismo profesional, independiente y respetuoso de las audiencias. Hoy puedo decir que el respeto de nuestros televidentes ratifica que esa es la bandera correcta. Llegué a este cargo con las credenciales de ser una periodista seria e independiente y estoy segura de que me voy conservándolas intactas. Perú afronta desafíos enormes, empezando por el de la protección de la vida y la salud, y particularmente en este momento necesita un ejercicio periodístico responsable y transparente. Confío en que ustedes tienen todas las condiciones para seguir ejerciéndolo con el mismo profesionalismo de siempre. La prensa libre es el pilar de la democracia, y esa libertad implica grandes responsabilidades, de las que ustedes siempre han sido conscientes”.

