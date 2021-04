Este domingo 11 de abril, en las Elecciones Generales 2021, la ciudadanía peruana elegirá a un nuevo presidente, vicepresidente, congresistas y parlamentarios andinos por los próximos cinco años. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) será la encargada de dar los primeros avances de los resultados en horas de la noche.

Los 18 candidatos a la presidencia de la República ya han cerrado sus campañas y están a la espera de ver qué impacto han tenido sus actividades y propuestas en el público votante, del cual aún existía un alto porcentaje que pensaba sufragar blanco o nulo, según las últimas encuestas publicadas.

Si un candidato a la presidencia no obtiene el 50% de votos válidos, habrá una segunda vuelta. Asimismo, si un partido no pasa la valla del 5% de votos válidos para las elecciones al Congreso (6% en el caso de alianzas) o no coloca al menos siete representantes en más de un distrito electoral, no tendrá parlamentarios y perderá su inscripción.

La población acudirá a expresar su voluntad en las urnas bajo medidas específicas de bioseguridad y en horarios ampliados para evitar contagios de coronavirus. Conoce a continuación desde qué momento y cómo podrás conocer los primeros avances del conteo de los votos para el Ejecutivo y Legislativo.

¿Cuál es la forma correcta de votar en las Elecciones Generales 2021?

¿Dónde ver los primeros resultados de las elecciones 2021?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) será la encargada de dar los primeros avances de los resultados oficiales de las Elecciones Generales 2021. Estos podrán ser seguidos en su totalidad a través de la página web de la institución: www.onpe.gob.pe.

ONPE da resultados oficiales

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, manifestó que los primeros avances de resultados del conteo de votos serán revelados a las 11.30 p. m. del domingo 11 de abril, día de los comicios. “Esto es un avance de resultados. No existe detrás de él ningún estudio metodológico que sea un conteo rápido ni nada por el estilo”, aseguró en el programa A pensar más de Radio Santa Rosa.

No obstante, Corvetto evitó precisar cuál será el porcentaje del conteo que registrarán los primeros avances. “Van a ir llegando las actas que estén más cerca de los 104 centros de cómputo, en ese orden. Por tanto, invocamos a la ciudadanía a que espere la evolución natural del procesamiento de actas”, indicó.

La ONPE dará los primeros avances de resultados a las 11.30 p. m. del domingo 11 de abril. Foto: ONPE

ONPE te explica cómo votar correctamente

Según indica la ONPE, el voto válido se da cuando se marca con un aspa (x) o cruz (+) dentro de la foto o símbolo de la agrupación política elegida. No importa que esta se salga del recuadro, sino que el cruce entre líneas se ubique dentro de este. De no ser así, el voto será nulo.

Para la elección al Congreso y al Parlamento Andino es correcto marcar el símbolo de la agrupación política y, si así se ve conveniente, escribir hasta dos números de candidatos de dicha agrupación en las casillas en blanco para el voto preferencial. Solo se debe votar por una organización política en cada una de las columnas.

Según se confirmó desde la ONPE, está permitido el voto cruzado, es decir, elegir a una organización política para presidente y a otra para el Congreso. Incluso, se puede seleccionar una distinta a ambas para el Parlamento Andino. Si se desea, también se puede marcar solo por una candidatura a la presidencia y dejar en blanco las columnas de los parlamentos.

No es válido hacer marcas distintas a la cruz o aspa, o hacerlas fuera del recuadro. Tampoco es posible usar el voto preferencial para dos candidatos al Congreso o al Parlamento Andino de agrupaciones diferentes.

ONPE consulta dónde votar con DNI

Estos son los pasos para averiguar el local de votación en las Elecciones Generales 2021:

encuentra toda la información sobre las Elecciones Generales 2021 Ingresa a onpe.gob.pe y presiona en

Dirígete a la opción consulta local de votación y haz clic allí

Digita tu número de DNI

Pulsa en consultar

Podrás ver tu local de votación y tu mesa de sufragio.

