Corinne Flores: el recambio para Hernando de Soto

Corinne Isabelle Flores Lemaire (63) es la primera candidata a la vicepresidencia en la plancha encabezada por Hernando de Soto Polar (79). El podcast del periodista Marco Sifuentes, la puso en el reflector y cuestionó sus escasas apariciones públicas de Flores junto a De Soto.

Flores estuvo ayer en Tacna. Enfatizó que sus pocas entrevistas o participaciones en eventos públicos se han debido al intenso trabajo de campaña electoral entre Lima y Tacna, pues además de la vicepresidencia, postula al Congreso. En la ciudad tacneña, ella es conocida por su trabajo en el sector empresarial y su familia.

La aspirante es hija del general del Ejército, Jorge Flores Torres, exministro de Guerra del primer gobierno de Alan García (1985-1987), diputado en 1990 y congresista en 2006. Por su parte, Corinne Flores se desempeñó entre 2011 y 2014, como regidora de la Municipalidad Provincial de Tacna. Ingresó a través del movimiento del exalcalde Luis Torres Robledo.

En ese periodo, Flores dejó de pertenecer a la oposición del concejo. En esa época la denunciaron por invadir una vía pública en el balneario Boca del Río. La candidata aclaró ayer que esa acusación solo quedó ahí. Nunca se judicializó o inició investigación y aque aquel pasaje está libre de cualquier ocupación.

“Creo que todo el mundo (que me conoce) me puede catalogar como una persona transparente, con vocación de servicio. En los trabajos que he tenido nunca ha habido un hecho de corrupción. A pesar que están inventando cosas en las redes”, declaró Flores.

Empresaria

Flores estudió los primeros años de la carrera de Psicología en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, pero dejó sus estudios para dedicarse a su familia. No tiene título profesional.

Desde aquello se ha dedicado a su empresa de despacho aduanero y ha ocupado distintos cargos representando al sector empresarial.

Entre 2016 y 2020 fue presidenta de la Cámara de Comercio de Tacna, entre 2018 y 2020 fue integrante y vicepresidenta del directorio de la Zona Franca de Tacna y vicepresidenta de Perú Cámaras (de licencia). Flores sostiene que sus 25 años en el sector empresarial la respaldan para asumir un cargo político. De ser elegido de Soto, se ha planificado que ella asuma la cartera del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

“Sí me siento preparada para ser ministra y mis 25 años en este sector (empresarial), además de la formación que he tenido en el camino, me da esa preparación” declaró.

Una de sus propuestas como candidata al Congreso es permitir la inversión extranjera dentro de la ciudadela de la Zona Franca.

Esa institución brinda impuestos cero (salvo el arancel especial del 6%) a los importadores que ingresen ciertos productos al país a través de su sistema de internamiento. Además ofrece beneficios a las agroindustrias y empresas que se desarrollen dentro de sus extensos predios.

El artículo 71 de la Constitución prohíbe a los extranjeros adquirir propiedades dentro de los 50 kilómetros de la frontera. La Zofra está en ese radio y deberían exonerarla de esa ley. Según Flores, significaría superar un obstáculo para su desarrollo. Hasta la fecha esa propuesta no ha tenido respuestas positivas en los ministerios competentes.