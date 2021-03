Salaverry cuestiona a la SAC por aprobar informe de denuncia en su contra

Luego de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobara el informe final de la denuncia contra Daniel Salaverry, el candidato presidencial de Somos Perú cuestionó la decisión y aseguró que se trata de una “venganza política”.

“Una vez más, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso utilizada como arma de venganza política. Estos 16 votos son de partidos políticos que están compitiendo contra Somos Perú en este proceso electoral”, declaró a Canal N.

Además, señaló que los argumentos empleados para sustentar la demanda no tienen asidero porque, según dijo, uno de los supuestos ya fue desbaratado por la Contraloría General de la República.

“Yo he dejado claro con un peritaje que esos informes no los he redactado ni los he firmado. Respeto a la supuesta denuncia de peculado, la propia Contraloría ha auditado ese tema y ha dicho que es el sueldo el congresista. ¿Cómo te van a denunciar por peculado por gastarte tu sueldo?”, añadió.

Salaverry Villa se mostró a favor de que el proceso continúe en el Parlamento y que llegue hasta el Ministerio Público. Agregó que en dicha instancia podrá demostrar la falsedad de los hechos que se le imputan.

“Que lo apruebe la Permanente y el pleno del Congreso. Esto irá a la Fiscalía y en la Fiscalía me van a permitir aclarar y desbaratar esa denuncia que no tiene ni pies ni cabeza”, remarcó.

Sin embargo, el legislador José Luis Ancalle (Frente Amplio), encargado de la denuncia contra Salaverry, precisó que existen motivos suficientes para que se formalice la acusación por los delitos de peculado doloso, falsedad ideológica y genérica.

Al postulante a la presidencia por Somos Perú se le sindica el de haber presentado información falsa de sus semanas de representación cuando era parlamentario, entre los años 2017 y 2018. Por estos elementos, y al tratarse de un ex alto funcionario, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, lo denunció.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.