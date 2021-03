Candidata por Victoria Nacional: “proyecto Tía María no puede ir”

¿Cuál es la postura de Victoria Naciona sobre el proyecto Tía María?

El proyecto no cuenta con la licencia técnica ni social. Ahora este proyecto no tiene un estudio serio que nos dé garantías de no contaminar el valle. Si nosotros hablamos de un proyecto minero a tajo abierto, tenemos que entender que las partículas de dióxido de cobre vuelan y definitivamente van a contaminar los cultivos. Si hubiese habido un estudio realizado por una empresa reconocida e internacional, que arroje resultados en los que mencionen que no habrá contaminación sería otra cosa. No puede ir Tía María.

Ahora respecto a la candidatura presidencial de Forsyth, en visitas al sur del país no tuvo mucha acogida, ¿qué estrategias se están desarrollando para levantar su imagen?

El único candidato que ha presentado una propuesta decente y de liderazgo, ha sido George Forsyth; y es el único que puede convocar a todos los técnicos y profesionales en distintas ramas para trabajar y salir de la situación económica y política en la que nos encontramos.

El candidato Forsyth, en un momento estuvo liderando las encuestas; sin embargo, en las últimas semanas ha decaído ¿cómo toma el partido estas cifras?

Lo tomamos con hidalguía porque si bien es cierto el Jurado Electoral Especial de Lima ha jugado en contra nuestra con una resolución absolutamente injusta, el día de hoy damos gracias a Dios que el Jurado Nacional de Elecciones hizo justicia y seguimos en carrera. Muchas veces en campaña solía ir a provincias y me decían: “¿Para qué hace campaña si ya su partido no va?”. Entonces la población ha sido desinformada. Pero no lloramos sobre la leche derramada y seguimos adelante.