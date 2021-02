Zeballos Patrón: “De Arequipa conozco cada uno de sus problemas”

Postulante de Juntos por el Perú ha recibido críticas debido a su postulación por Arequipa pese a que radica en Lima. En esta entrevista él se defiende, dice que ha estado pendiente de la región mistiana donde nació y radica su familia.

En principio, consultarle ¿se encuentra en Arequipa o Lima?

Por qué haces esa pregunta (risas). Estoy en Chala haciendo mi campaña en la provincia de Caravelí.

Porque usted vive y trabaja hace muchos años en Lima...

Debido a la poca oferta educativa de Arequipa me fui a estudiar a la Universidad Nacional de San Marcos. Soy dirigente nacional en Juntos por el Perú, también he tenido muchos cargos en la administración pública, pero todos de carácter nacional.

¿Desde la distancia puede conocer la realidad de Arequipa sino vive en esta región?

Eso es falso. Yo vivo en Arequipa, estoy permanentemente en Arequipa.

En su hoja de vida, los últimos trabajos que consigna son en Lima.

Soy arequipeño. Tengo familia en Arequipa, mi mamá, mis hermanos y mis hijos, como tal voy y vengo. De Arequipa no me he descuidado nunca. Conozco cada uno de sus problemas.

¿Qué podría decir sobre los cuestionamientos que recaen sobre usted por su residencia?

Me parecen insanos. Un arequipeño nace donde quiere y vive donde quiere. No tengo impedimento para ser candidato por el suelo donde he nacido.

El año pasado se postulaba al Congreso por Lima.

La función legislativa es nacional. He estado domiciliando en Lima, tengo una responsabilidad política...

¿No cree que esto lo desfavorece?

Lima, para comenzar, es una ciudad de migrantes. Los arequipeños estamos eligiendo mal a nuestros representantes (...) Mi arraigo está acá (Arequipa), en el suelo que me ha visto nacer.

¿Es común que en Juntos por el Perú en un año se postulen por una jurisdicción y luego por otra región?

El único que ha tenido el año pasado una postulación en Lima y ahora por otra región soy yo.

¿Cuál es su principal propuesta?

La lucha frontal contra la corrupción. Propondré la Ley de Pérdida de Dominio del Corrupto, que es expropiar todo lo que ha robado.

Usted ha tildado de mafiosa a la Constitución del 93 y propone su cambio.

Nuestra propuesta es que esa Constitución no le sirve a la gente ni al Perú; solo ha servido a los mafiosos que han llegado al Congreso. Por ello planteamos el cambio, no la modificación.

Con referencia a los aportes pensionarios de AFP y ONP, su postura es que el manejo sea estatal, ¿no cree que eso puede dividir a los aportantes?

El Estado es malo porque tiene leyes malas y se ha convertido en ‘alcahuete’ de la corrupción. En primer lugar tenemos que poner el Estado al servicio de la gente. Ahora, el Estado está al servicio de la gran empresa. Los partidos de derecha que nos han gobernado propiciaron esto, son los mafiosos del país.

Pero hay temor a la izquierda, ¿qué decirles a los electores?

Que dejen de atender a los medios de comunicación limeños que comunican mal a la población. La izquierda propone un Estado de bienestar, de equidad más que de igualdad.

¿Y cuál es su propuesta para Arequipa?

En Arequipa hay varios proyectos trabados y que deben manejarse a nivel de Gobierno, pero desde la función legislativa, que es fiscalización, se ejerza dicha función para propiciar su ejecución. Por ejemplo, los proyectos Majes Siguas y Corio. Además traemos el proyecto de desarrollo del agro para la región que impactará transversalmente en todo el país. También que la gente que trabaja en este rubro reciba un bono para capitalizarse y enfrentar los efectos de la pandemia.