Salaverry sobre vacunación de Vizcarra: Fue una falta ética no informarla

Daniel Salaverry manifestó que el hecho de que el expresidente Martín Vizcarra haya formado parte del ensayo clínico de Sinopharm le causó sorpresa. Sin embargo, expresó su postura a favor de su compañero y candidato al Congreso por Somos Perú.

“ Me parece una falta ética , y se lo he dicho al propio Martín Vizcarra. Me parece un error político tremendo no haberlo anunciado en su momento. Él también lo considera así, tenía sus argumentos de por qué no lo hizo”, indicó a Willax TV.

En esa misma línea, Salaverry, candidato presidencial también por Somos Perú, reiteró que el exmandatario recibió una “vacuna experimental” y que ya pidió perdón al país por la omisión de esta información.

“Él ha salido y ha aclarado que fue un error en su momento no anunciar que se estaba sometiendo a estos ensayos clínicos, que se había puesto esta dosis experimental. Ya quedará en cada peruano y peruana analizar si Martín Vizcarra los convence o no”, agregó.

En cuanto a Pilar Mazzetti, exministra de Salud, quien también fue inoculada con las 2.000 dosis extras de Sinopharm que se repartieron a diversos funcionarios, Salaverry Villa criticó su accionar de “inmoral”.

“Una cosa es setiembre de 2020, cuando no había vacuna, someterte como voluntario, a que te pongan una dosis experimental y otra muy distinta es en febrero cuando ya viene la vacuna adquirida por el Estado que es un bien público. Como ha hecho Mazzetti, es sacar del primer lugar a un médico y ponerse ella para que la vacunen. Eso no solo es inmoral, sino creo que podría ser hasta un delito “, refirió.

Caso Club de la Construcción

Al ser consultado por su opinión respecto a los presuntos delitos que se le sindican a Vizcarra en el marco del caso Club de la Construcción, Daniel Salaverry señaló que, hasta el momento, no se ha comprobado lo dicho.

“Yo he escuchado lo que hemos escuchado todos. Mientras no aparezca una prueba concreta que lo incrimine, no tengo por qué no creerle”, apuntó.

