Candidata al Congreso de UPP intentó llevarse prenda sin pagar

Fátima Foronda, quien postula con el número 2 de la lista de Unión por el Perú (UPP) por el departamento de Ica, fue descubierta cuando intentaba llevarse una prenda sin pagar de una tienda ubicada en la cuadra 2 de la calle Schell, en Miraflores.

El hecho tuvo lugar el pasado 13 de enero, cuando la también artista se encontraba al interior del local comercial.

Según el documento policial, uno de los vigilantes “al notar su actitud sospechosa, y por ser conocida en la tienda por intentar llevarse prendas, decide hacerle un seguimiento con la videocámara”.

El agente comprobó, gracias a las cámaras de vigilancia, “que la referida mujer metió en su cartera una blusa marca Marquis color beige con rayas blancas valorizada en S/ 199”.

Foronda intentó salir del recinto sin intenciones de pagar; sin embargo, el personal de seguridad la intervino y llamó a la Policía.

“Guardé el producto como medida de protesta porque no dejaban ingresar a mi amigo Henry. Cuando vi que no lo dejaban entrar, me dio un ataque de ira y mucha ansiedad. Cogí cualquier prenda y la guardé en mi cartera como medida de protesta ”, se excusó la candidata al Congreso.

Los agentes policiales le preguntaron si antes ya había intentado sacar prendas de la tienda sin pagarlas, a lo que ella confesó que aquella era la segunda vez.

De acuerdo a América, la candidata señaló que se trató de un mal entendido de la tienda, y que todo ya estaba solucionado. Sin más, no quiso hacer mayores comentarios.

Por el monto del objeto sustraído, el caso es considerado una falta. Ahora está en manos del juzgado de paz de Barranco y Miraflores, donde se definirá si la candidata de 35 años realizará trabajo comunitario o tendrá que pagar una reparación civil.

