Humberto Acuña: Fiscalía pidió iniciar proceso para levantamiento de inmunidad

Humberto Acuña Peralta, actual congresista con Alianza para el Progreso e investigado por el caso Trasvase Olmos, mantiene hasta el momento su prerrogativa de inmunidad parlamentaria.

Considerado esto por el equipo especial Lava Jato como un obstáculo para continuar las indagaciones, s olicitó este jueves a la Sala de Apelaciones Anticorrupción que se ordene a la jueza María Álvarez Camacho iniciar el proceso de levantamiento de inmunidad que goza Acuña .

Meses atrás se había solicitado lo mismo en primera instancia, sin embargo, la magistrada habia desestimado el pedido. Ante ello, la fiscal superior adjunta Nelly Tapia insistió en que sí hay “sospecha reveladora” para que se continú el caso.

De acuerdo con lo avanzado, el hermano de César Acuña “habría realizado actos favorables a los intereses de Odebrecht en lugar de su región (Lambayeque)” por la obra Trasvase Olmos, en la que es procesado por colusión agravada y cohecho pasivo propio.

Ello se sostiene en la declaración del testigo Willy Serrato quien sostuvo, textualmente ante la Fiscalía, que el legislador se reunió con un exdirectivo de Odebrecht en 2013 en el Swissotel.

“Humberto Acuña sale con una cajita más o menos del tamaño de un libro y le pregunté qué es y me dijo que era un regalo que le había hecho el amigo, refiriéndose a Serra. Y yo presumo que haya sido dinero porque el día de los hechos, Acuña se oponía al pago de los S/80 millones pero después que recibió ese regalo, al día siguiente que continuó la reunión, ya cambió de parecer. Humberto Acuña ya estaba de acuerdo que se pague el dinero a Odebrecht ”, sostuvo el testigo en dicha oportunidad.

No obstante, la defensa del congresista, Alfonso Casique Bazán, señaló al tribunal que en primera instancia se había decidido no iniciar el proceso de levantamiento de inmunidad porque la “presunción” del testigo no llegaba a configurar una sospecha reveladora en el caso.

Al final de la sesión, los jueces superiores Ramiro Salinas, Walter Gálvez y Marco Angulo, señalaron que tomarán una decisión en los próximos días.

La fiscal Tapia resaltó además en el tramo final de la audiencia que, a pesar de que Humberto Acuña sostuvo en una carta de marzo de 2020 que se allanaría a un eventual levantamiento de inmunidada parlamentaria, no ha habido hasta el momento ningún avance del Congreso.

