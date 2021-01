Paola Ugaz denuncia acoso por publicación de libro sobre el Sodalicio

El hostigamiento a la periodista Paola Ugaz, por su participación como coautora del libro Mitad monjes, mitad soldados, continúa.

Esta vez, indicó que el Ministerio Público todavía no abre investigación acerca de las amenazas de muerte que recibió a través de las redes sociales.

“ Porque si la fiscal no abre ninguna investigación, no va a haber ninguna diligencia y la Policía no va a investigar nada . Agarra el caso y lo manda a Cañete, que es donde está el caso de Pedro Salinas por seguimiento”, declaró Ugaz a Canal N.

En tanto, manifestó que desde que dio a conocer que habría segundo libro sobre el tema, se han incrementado las difamaciones en su contra.

“He aparecido en cinco portadas en el 2020, que es el año de la COVID-19, cuán importante es Paola Ugaz para aparecer en una portada, acusada de lavado de activos , de formar parte de una organización criminal, de haber comercializado uranio y plutonio con los Vargas Llosa; me gustaría saber de dónde sacan tanta imaginación para meterme en esas historias”, precisó.

El libro Mitad monjes, mitad soldados relata los abusos perpetrados por la organización religiosa Sodalicio de Vida Cristiana; debido a ello, Ugaz y Salinas vienen siendo atacados.

“Me han dicho corrupta, hipócrita, jefa de corruptas. El juez Chira ha decidido que yo soy la investigada y no al revés ”, sostuvo.

Dentro de todo, Ugaz ha recibido mensajes de apoyo de personajes reconocidos en el ámbito nacional e internacional por el difícil momento que le toca atravesar.

En tanto, este 7 de enero será la primera audiencia del juicio de difamación contra la comunicadora.

Las amenazas de muerte que recibió Ugaz

La periodista de investigación Paola Ugaz fue amenazada de muerte en octubre del 2020, lo cual la hizo temer por su integridad y la de sus seres queridos. Frente a ello, formuló la denuncia correspondiente ante la Dirincri.

Como mencionó, hasta el momento no hay respuesta de su acusación.

