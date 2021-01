Frases de la semana: revisa las opiniones más polémicas

Aclaración

Entrevista. El exmandatario Martín Vizcarra expresó que nunca ha “satanizado” al Congreso, pues aseguró que el problema no es la institución, sino los integrantes que la manejan.

“ Nunca he estado en desacuerdo ni he satanizado al Congreso como institución . El problema son los congresistas (...) Hemos tenido dos congresos con los cuales yo he interactuado”, manifestó durante una entrevista dada a este diario.

También anunció que promoverá una acusación constitucional en contra de Manuel Merino en caso llegue al Congreso con Somos Perú en las elecciones de 2021.

A la espera

Ansioso. La próxima semana, posiblemente, habrá una audiencia que definirá el futuro político y electoral del partido político Frente Esperanza de Fernando Olivera.

Hay dos puntos en litigio: la inscripción de esta organización para participar en los comicios del 11 de abril y la ampliación del plazo de inscripción de 25 listas congresales.

“ Si hay justicia electoral, seré candidato presidencial y creo que, con el respaldo del pueblo, seré presidente para refundar el Perú y acabar con el sistema de corrupción”, exclamó a la prensa.

Lo respalda

No hace caso. Vanessa Terkes dijo desconocer la investigación que el líder y fundador de APP, César Acuña, tiene abierta en la Fiscalía por haber recibido presuntos aportes de campaña el 2016.

Al ser consultada sobre las pesquisas contra Acuña, la actriz que postula al Congreso por APP, afirmó que el empresario no tiene una investigación abierta.

“ No tiene absolutamente ningún proceso abierto , está totalmente limpio. Al ingeniero lo han querido ‘bajonear’, tumbar. Le han inventado muchas cosas”, declaró a RTV.

Ataques

Con cuidado. La presidenta del Congreso Mirtha Vásquez advirtió que hay fuerzas políticas que apuntan a su censura por la controversial ley de la ONP.

Durante una entrevista a La República, Vásquez resaltó la necesidad de que los aportantes de la ONP reciban una compensación o la devolución de sus fondos.

“Está clarísimo para toda la ciudadanía que, desde que entramos a liderar la Mesa Directiva, hay resistencia de ciertos grupos políticos que intentarán desestabilizarnos ”, acotó.

Críticas

Comparaciones. César Acuña señaló que Francisco Sagasti cerró este 2020 “con las mismas falencias” de Martín Vizcarra, con respecto a la gestión sanitaria para reducir los contagios del coronavirus.

“El presidente Francisco Sagasti cierra el 2020 con las mismas falencias de Martín Vizcarra: en la más total incompetencia de no poder afrontar la peor emergencia nacional del último siglo. Al final, el Gobierno morado es solo la continuación del ‘Vizcarrismo ’”, escribió en su cuenta de Twitter.

Tras su comentario, Daniel Olivares, vocero del Partido Morado, le recordó que Sagasti tomó el mando del Ejecutivo tras el golpe de Estado respaldado por la bancada de Acuña con 20 votos a favor.

Lo más resaltante

Protestas. El presidente Francisco Sagasti condenó a las personas que incitaron a la violencia durante las protestas en La Libertad y sostuvo que sancionará a los policías que emplearon armas de fuego.

“ Deploramos y rechazamos lo ocurrido en La Libertad. Condenamos a quienes incitan a la violencia . Sancionaremos a los policías que desacataron la prohibición de usar armas de fuego”, informó a través de sus redes sociales.

El jefe de Estado indicó que la nueva ley agraria aprobada por el Parlamento no satisface a ninguna de las partes, por lo que convocó al foro del Acuerdo Nacional para debatir el futuro del sector.

