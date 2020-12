Le contesta. Daniel Olivares, vocero oficial del Partido Morado, respondió a las críticas del líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, contra el presidente de la República, Francisco Sagasti.

La respuesta se da luego de que el también candidato a la Presidencia por APP expresara que Sagasti cierra este 2020 “con las mismas falencias” del exmandatario Martín Vizcarra, con respecto a la gestión sanitaria para reducir los contagios del coronavirus (COVID-19).

“El presidente Francisco Sagasti cierra el 2020 con las mismas falencias de Martín Vizcarra: en la más total incompetencia de no poder afrontar la peor emergencia nacional del último siglo. Al final, el Gobierno morado es solo la continuación del ‘Vizcarrismo’ ”, escribió Acuña en su cuenta oficial de Twitter.

César Acuña crítica gestión de Francisco Sagasti. Foto: captura / Twitter César Acuña

Tras el comentario del líder de APP, Daniel Olivares refirió que “su crítica es válida”, pero debe recordar que Francisco Sagasti tomó el mando del Poder Ejecutivo tras el golpe de Estado perpetrado por el Congreso de la República y luego de una votación parlamentaria donde la misma bancada de Acuña fue partícipe con 20 votos a favor.

De igual manera, el parlamentario aclaró que “este no es un gobierno morado” sino uno “de transición” hasta el 28 de julio del 2021.

“Es válida su critica al presidente (Francisco Sagasti), pero no mienta, recuerde que eso no acaba bien. Este no es un gobierno morado, es un gobierno de transición liderado por un congresista y generado por la vacancia que su partido apoyó”, expresó Olivares en la misma red social.

Daniel Olivares responde a César Acuña por las críticas a Francisco Sagasti. Foto: captura / Twitter Daniel Olivares

Por otra parte, Rodolfo Pérez, secretario general del Partido Morado, exhortó a César Acuña a “guardar silencio” pues consideró que tantos años liderando un partido solo consiguió “golpes de Estado, leyes inconstitucionales, gestiones corruptas e ineficientes, blindajes y mentiras”.

“Usted lidera un partido que durante años ha participado en gobiernos regionales, locales y el Congreso. ¿Cuál es su legado en ese tiempo? golpes de Estado, leyes inconstitucionales, gestiones corruptas e ineficientes, blindajes y mentiras. Mejor guarde silencio”, acotó el dirigente.

Rodolfo Pérez, secretario del Partido Morado, responde a las críticas de César Acuña contra presidente Francisco Sagasti. Foto: captura / Twitter Rodolfo Pérez

