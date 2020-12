Vizcarra sobre inmunidad parlamentaria: No se ha eliminado

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció sobre la reforma aprobada en el Congreso acerca de la inmunidad parlamentaria. Manifestó que en realidad esta no ha sido eliminada.

Vizcarra, quien es candidato para el Parlamento con el partido Somos Perú con miras la elecciones generales de 2021, se ha mostrado a favor de eliminar la inmunidad de los congresistas desde que anunció su postulación. Por ello, se refirió a la autógrafa que fue aprobada en una primera legislatura el último 10 de diciembre.

“ El título dice que se elimina la inmunidad parlamentaria, pero cuando uno lee el texto, no se elimina . Ya hemos dicho ya, dejen de tomarnos por tontos a los peruanos, ya dejen de vendernos gato por liebre. No se ha eliminado y no se pretende eliminar la inmunidad parlamentaria con el texto que ha aprobado este Congreso”, aseveró en diálogo con URPI-GLR.

El ex jefe de Estado también mencionó que en Somos Perú acordó no incluir a ningún exministro que conformó su gabinete. “No queríamos que sea una continuidad de un gabinete dentro de lista de candidatos”, explicó.

Vizcarra sobre las vacunas

El expresidente responsabilizó al Congreso de la República por la demora de la aprobación del registro sanitario de la vacuna contra la COVID-19 presentada por el Ejecutivo en septiembre.

“Desde un registro sanitario temporal por un año para la vacuna, eso es lo que se pedía el 25 de setiembre, para con ese registro sanitario hacer las adquisiciones”, expresó Martín Vizcarra a Canal N.

Del mismo modo, indicó que la justificación que dio su Gobierno para que el Parlamento acepte la propuesta de ley fue la progresión de la fase 3 de los ensayos clínicos realizados por distintos laboratorios en el mundo.

