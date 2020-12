Comisión COVID-19 cita a ministra Bermúdez por retrasos en compra de vacunas

La comisión COVID-19 del Congreso de la República, presidida por el parlamentario Leonardo Inga, citó a la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, debido a los retrasos en la adquisición de vacunas contra el nuevo coronavirus.

Anteriormente, Bermúdez había sido citada al Congreso para el pasado 7 de diciembre, pero en su lugar asistió la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, quien mencionó que nuestro país recibiría 1 500 000 de vacunas de Pfizer para inmunizar a 7 500 000 de personas. Además, aseguró que estas llegarían el primer trimestre del 2021.

Sin embargo, esto difiere por lo dicho por la presidenta del gabinete ministerial, quien indicó que no había una fecha exacta para la llegada de las vacunas.

Por tal motivo, Inga decidió ratificar la citación a Violeta Bermúdez para que se presente frente a esta comisión especial el próximo lunes 21 de diciembre, con el propósito de esclarecer el tema e informar sobre los contratos que se tiene con los laboratorios Pfizer y Covasty Facility.

A esta misma cita con el grupo de trabajo del Congreso, se encuentran convocados la ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, y el alcalde de Lima, Jorge Muñoz.

Bermúdez sobre las vacunas

El último domingo, la presidenta del Consejo de Ministros negó que las vacunas fuesen a ser adquiridas durante diciembre, debido a la crisis política y los cambios de presidente que hubo el pasado noviembre tras la destitución de Martín Vizcarra.

“Es algo que hemos heredado en curso. El último mes, hemos tenido tres presidentes, más de 50 cambios en los ministerios, y todos estos cambios retrasan las negociaciones, la adquisición de las vacunas”, aclaró Bermúdez en diálogo con Panorama.

“Y en efecto, en diciembre no vamos a tener vacunas, pero eso no significa que no hemos avanzado en las negociaciones, por el contrario, tenemos ya dos acuerdos marcos y estamos con dos procesos más de negociación”, añadió la primera ministra.

