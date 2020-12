Walter Aduviri: Agustín Luque me traicionó a mí y a la región Puno

Walter Aduviri salió en libertad este viernes 11, ya que se dispuso que cumpla cuatro años de pena suspendida. La Corte Suprema de Justicia dispuso esta medida y dio respuesta al recurso de casación excepcional sustentado por el abogado Elías Silva Huallanca.

De forma improvisada, Aduviri participó de un mitin en el parque Mariategui. Durante sus primeras declaraciones, se refirió a la gestión de Agustín Luque, quien asumió el Gobierno Regional de Puno debido a su encarcelamiento.

“Me ha traicionado a mí, ha traicionado a la región. Quiero pedir perdón a Puno por llevar a un traidor como es Agustín Luque Chaiña. Su responsabilidad son los 750 muertos que tenemos. Nunca hemos pensado que iba a hacer esto”, indicó.

Además, comentó a la población que Luque se deslindó de su proyecto político de Gobierno al anunciar que lo suyo era una “nueva gestión”.

De esta forma, Aduviri se dirigió ante cientos de personas luego de permanecer encarcelado un año, tres meses y quince días por el caso Aimarazo. Varios de los ciudadanos lo despidieron con arengas en respaldo.

Investigación

De otro lado, se refirió a su proceso judicial y cuestionó su encarcelamiento. Argumentó que no debió dictarse esta medida porque, según refirió, no habría hechos comprobatorios.

“Yo nunca me he reunido ni dirigí organizaciones criminales. Las comunidades originarias no son organizaciones criminales. Fue por indicios, eso es lo que duele, por indicios”, enfatizó.