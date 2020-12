Casi un mes después, Somos Perú se retira oficialmente de la Comisión TC

El congresista de la bancada Somos Perú, Jorge Pérez Flores, oficializó su salida como integrante de la Comisión TC este 7 de diciembre.

El retiro del parlamentario se da casi un mes después de que SP anuncie su alejamiento del grupo de trabajo especial que iba a seleccionar a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.

Pérez envió un oficio a Guillermo Aliaga, vocero de la bancada Somos Perú, en el que le señala su renuncia a la comisión, ya que considera que el próximo Parlamento debe ser quien elija a los miembros del TC.

Por su parte, el exvicepresidente del Legislativo le trasladó el pedido de su colega a la titular del Congreso, Mirtha Vásquez.

Comisión TC busca seguir funcionando pese a cuestionamientos

Cabe resaltar que tras el golpe de Estado contra Martín Vizcarra, la mayoría de agrupaciones parlamentarias se retiró de la Comisión TC.

No obstante, un informe de La República evidenció que Acción Popular estaría incumpliendo con la suspensión del concurso público y lo ha avanzado hasta la etapa de contestación de tachas.

Bancadas que renunciaron a Comisión TC evaluarían su reincorporación

Rolando Ruíz, presidente del grupo de trabajo especial, manifestó a este diario que aquellos integrantes que se retiraron podrían reincorporarse en los próximos días.

“Solamente un miembro de la comisión ha hecho saber oficialmente su retiro. Los demás [retiros] solo han sido por tuit y nada más. Entonces, evaluando toda la situación, he conversado con ellos y me parece que el Pleno está de acuerdo con eso [su reincorporación]. No tenemos ningún problema de seguir adelante, nuestro trabajo es completamente transparente”, dijo.

Agregó que dos bancadas nuevas estarían por sumarse a la comisión: Descentralización Democrática y Nueva Constitución.

