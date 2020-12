Ana Neyra sobre Vizcarra: “Es inusual que un expresidente postule al Congreso”

Ana Neyra, extitular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, manifestó estar asombrada ante la candidatura al Congreso del expresidente Martín Vizcarra y calificó la decisión de “inusual”.

“Es una decisión personal que él ha tomado. Es inusual que un expresidente postule al Congreso después de acabar de ser presidente, pero creo que él siente que puede seguir apoyando al país y es por eso que ha decido postular”, declaró a RPP.

En esa misma línea, refirió que Vizcarra Cornejo no tiene impedimento para llegar al Legislativo, ya que no cuenta con una condena. El exmandatario afronta dos investigaciones por las presuntas ‘coimas’ que recibió cuando era gobernador regional de Moquegua.

“ Las personas que no están condenadas pueden postular . Además, si prospera lo que propone el congresista Chehade, no va a haber inmunidad parlamentaria, entonces creo que, finalmente, las investigaciones van a continuar independientemente del hecho que sea elegido o no congresista”, agregó.

Neyra sobre ONP: “Entiendo que el Gobierno presentará demanda de inconstitucionalidad”

Por otro lado, al ser consultada sobre la decisión del Congreso de aprobar por insistencia la devolución de aportes de la ONP, la exministra expresó que la cantidad que se desembolsaría no estuvo predestinada en la estimación financiera fiscal de este año.

“Aquí no hay una devolución. Lo que hay es un fondo común. Recordemos lo que es la ONP, es este fondo común en el que las personas van aportando y estos aportes permiten pagar pensiones. El monto es de más o menos 16.000 millones y no está en el presupuesto del presente año ni del próximo que se acaba de aprobar ”, apuntó.

Agregó que ante este caso lo único que le queda al Ejecutivo es presentan una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para revertir la resolución del Parlamento.

“ Entiendo que este Gobierno también lo va a hacer [presentar una demanda de inconstitucionalidad]. Lo que hay ahí es un informe que hace un ministerio, que entiendo que sería el de Economía y Finanzas, que sustenta la inconstitucionalidad. El Consejo de Ministros aprueba este informe y con eso se autoriza al Ministerio de Justicia a presentar la demanda”, detalló.

Neyra: El Gobierno tiene que mostrar su compromiso con la reforma policial

En cuanto a los últimos cambios que realizó el actual jefe de Estado, Francisco Sagasti, en la Policía Nacional del Perú (PNP), Ana Neyra comentó que son importantes para la reforma de la institución.

“ El Gobierno tiene que dar todos los signos posibles de que está realmente comprometido con la reforma policial . Creo que ha dado algunos. Probablemente, con el cambio del ministro del Interior va a dar algunos más”, puntualizó.

Este miércoles 2 de diciembre, Rubén Vargas renunció al cargo de ministro del Interior tras los cuestionamientos por la designación de César Cervantes como nuevo comandante general de la PNP. En su reemplazo ingresó el general en retiro Cluber Aliaga Lodtmann, quien juró esta misma noche.

