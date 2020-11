Frases de la semana: revisa las opiniones más polémicas

Trato desigual

La congresista y precandidata a la Presidencia de la República por el Partido Morado, Carolina Lizárraga, comentó que su lista para los comicios internos no tiene un “trato horizontal” frente a la de Julio Guzmán. Además, indicó que el líder de la agrupación le lleva “muchas ventajas”.

“ El señor Guzmán no me lleva una, me lleva muchísimas ventajas en esta competencia interna , porque no es una competencia de cancha plana. Las ventajas que me lleva son tremendas. Él es el presidente del Partido Morado”, declaró a RPP.

Desconfianza

Francisco Sagasti, presidente interino de la República, indicó que una de las principales tareas que deben asumir las autoridades en todos los niveles de gobierno es “fortalecer la democracia” porque no se cuenta con el respaldo de la población.

“Las protestas, el descontento, y el papel de la juventud en las últimas semanas nos demuestran que los gobiernos no hemos sido capaces de generar esa confianza en la ciudadanía “, indicó durante la clausura de la XIII Conferencia Anual de Municipalidades.

Disputas

Luego de que la Fiscalía formalizara la acusación penal contra Flor Pablo, precandidata a la Vicepresidencia por el Partido Morado, por la presunta comisión del delito de negociación incompatible, Carolina Lizárraga manifestó su preocupación por el hecho.

Ante esto, Pablo Medina arremetió contra la congresista y expresó que es Lizárraga Houghton quien “se ha alejado de los valores” del grupo político.

“ Lo que quiere es desacreditarme, desacreditarnos y esa es una forma que rechazamos en el Partido Morado [...] la señora Lizárraga está demostrando todo lo contrario y lo vamos a ver en las urnas. Ella es la que está al ataque, usando viejas prácticas. Lamento que presenciemos este tipo de situaciones, pero no es de mi parte”, dijo en diálogo con La República.

Al Congreso

El expresidente de la República Martín Vizcarra confirmó el último 27 de noviembre que participará en las elecciones generales de 2021, encabezando la lista congresal de Somos Perú.

“Los inmensos desafíos que afronta hoy el Perú exigen que nos pongamos nuevamente al servicio del pueblo. Encabezaré la lista de candidatos al Congreso de Somos Perú para continuar las reformas que nos permitan construir un país más justo y equitativo ”, publicó a través de su cuenta de Twitter.

Además, informó que recibió la invitación formal por parte de la presidenta del partido, Patricia Li Sotelo.

Amenazas

Mirtha Vásquez, actual titular del Congreso, denunció que ha estado recibiendo amenazas de muerte y presiones mediante mensajes privados en redes sociales con el fin de que ponga en agenda del Pleno la devolución de fondos de la ONP.

“ Me empiezan a llegar amenazas vías redes sociales y luego aparecen sintomáticamente carteles donde aparece mi fotografía y me amenazan de muerte . Seguridad del Estado fue quien detectó eso. En las redes sociales, en los mensajes personales se han dejado varios de estos (amenazas) diciendo que se acaba mi tiempo y una serie de amenazas”, explicó.

Ante esta situación, Vásquez Chuquilín dio a conocer que ya se reunió con la Policía para tomar las medidas necesarias que ayuden a cesar la intimidación.

Golpista

El exmandatario Martín Vizcarra también hizo referencia a Manuel Merino y las marchas que ocurrieron durante su régimen, en las que cayeron asesinados dos jóvenes de 22 y 24 años.

“ Yo le diría nada más una cosa al señor Merino: que responda sobre los dos muertos, Inti y Bryan , y sobre los cientos de heridos que originó su aventura golpista”, acotó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.