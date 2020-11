Expresidente Martín Vizcarra se puso a disposición del Ministerio Público

El expresidente Martin Vizcarra se puso a disposición de los fiscales del Ministerio Público, en todos los casos donde se le ha iniciado una investigación penal. Fue su primer actividad del día después de aceptar su destitución por parte del Congreso.

A primer hora, su abogado Fernando Ugaz envío sendos escritos de apersonamiento ante el despacho de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, del fiscal Germán Juárez del Equipo Especial Lava Jato y los fiscales Elmer Chirre y Reynaldo Abía, de las fiscalías anticorrupción.

“Mi abogado ya se apersonó para manifestar la voluntad que tengo como ciudadano de colaborar en todo, el jueves voy a ir a la citación de una fiscalía y cuando salga la otra iré también. Vamos a colaborar para que haya una investigación objetiva, clara, profunda y se determine la verdad”, expresó Vizcarra.

Al ser consultado sobre su relación con el exministro José Hernández, respondió: “Puede haber mayor cercanía, pero no es una relación de amistad, yo cuento a mis amigos con los que me voy a comer un ceviche con diez dedos de la mano. No lo considero amigo, sí es una relación más cercana fruto de los años de una relación profesional”.

El expresidente salió de su casa para reunirse con su abogado en el distrito de San Isidro. Al salir y durante el trayecto a la oficina del abogado, Vizcarra recibió muestras de apoyo de la ciudadanía.

Por la tarde, Fernando Ugaz se presentó personalmente ante el despacho del fiscal Juárez, en el Centro de Lima, para confirmar que Vizcarra acudirá hoy, minutos antes de las 10 de la mañana, a la Fiscalía para brindar su declaración de descargo.

Ugaz le entregó a Juárez el pasaporte diplomático de Vizcarra, que tiene como presidente y ahora expresidente de la República, a fin de garantizar que continuará en el país y no evadirá ninguna de las investigaciones.

Casos

El expresidente Vizcarra está incluido, como testigo o investigado, en cuatro investigaciones en curso por hechos en el ejercicio de la presidencia y por sus actos como gobernador regional de Moquegua.

El fiscal Reynaldo Abía tiene a Vizcarra como testigo en la investigación sobre los contratos con el Estado de familiares de la exsecretaria de la presidencia Mirian Morales.

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, activó la investigación contra Vizcarra por el caso referido a los contratos en el Ministerio de Cultura de Richard “Swing” Cisneros.

En este caso se sospecha que Vizcarra le dijo a su asistente Karem Roca que le diga a Mirian Morales, que le diga a la ministra de Cultura, que le diga al director de administración, que el diga al jefe de personal, que contraten a Cisneros.

Además, un segundo aspecto referido a un presunto intento del expresidente de ocultar el número de visitas a Palacio de Gobierno de Richard Cisneros y de lograr que Morales y Roca den la misma respuesta cuando declaren en la Fiscalía.

El despacho de la fiscal de la Nación trabajará en este caso en coordinación con la fiscal anticorrupción Janet Sánchez, que investiga los contratos de Richard Cisneros.

Moquegua

Los casos más complicados para Vizcarra son los referidos a su gestión en la región Moquegua luego de que cinco colaboradores eficaces declararan ante el fiscal Germán Juárez que habría recibido pagos en el proyecto de irrigación Lomas de Ilo y en el hospital de Moquegua.

El equipo Lava Jato consideró que tiene jurisdicción para investigar a Vizcarra y le abrió investigación por ambos hechos, que ya estaban siendo investigados por las fiscalías anticorrupción, por lo que, de acuerdo con los procedimientos internos, debía pasar a dichas fiscalías.

En virtud de esos procedimientos, antes de que Juárez se declare compete, el fiscal Elmer Chirre inició una investigación y sumó los expedientes de Moquegua. Esta situación ha generado una contienda de competencia entre los fiscales para decir quién investiga.

Colaborar en las investigaciones

Además de presentar abogados, la defensa de Martin Vizcarra propuso una serie de diligencias que permitan esclarecer los hechos denunciados por los aspirantes a colaborador eficaces.

Martin Vizcarra señaló que está dispuesto a responder todas las preguntas que quieran realizar los fiscales e incluso a que se realice una inspección a su domicilio.

También pidió que se levante el secreto de sus comunicaciones, además del secreto bancario, tributario y bursátil. Junto a ello, pidió que se realicen pericias para determinar si su patrimonio tiene relación con sus ingresos legales.

Fernando Ugaz señaló que la defensa espera que el Ministerio Público defina la competencia de los fiscales, para que no se diga que escoge a uno u otro o que busque entorpecer las investigaciones. “Por eso mismo vamos a acudir a las citaciones que nos hagan ambos fiscales, en el momento en que lo consideren necesario”, anotó Ugaz.

