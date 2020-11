Ántero Flores-Aráoz dice que “alguien está azuzando” las manifestaciones contra el golpe

Ántero Flores-Aráoz señaló que “alguien está azuzando” las manifestaciones en las calles contra golpe de Estado, tras la aprobación ilegal de la vacancia presidencial, pero no señaló nombres.

“Alguien las está azuzando (las manifestaciones). No lo sé (quién estaría detrás),, pero lo cierto es que hay que pedirle al país tranquilidad. (...) ¿quién está desmereciendo (las protestas)? tienen todo el derecho. (...) Es muy rara la concertación que se vive”, señaló el exministro de Alan García a la prensa.

Además, mencionó no haber visto agresiones de parte de los efectivos policiales contra los ciudadanos que protestaban en diferentes partes del país, pese a los constantes reportes por diversos medios de comunicación.

Lo que he visto en televisión anoche, no he visto ninguna violencia. Yo no lo he visto. (...) (A los manifestantes) que se tranquilicen, que no generen violencia, la Policía debe resguardar el orden publico y cuando el orden público se altera de acuerdo con la Constitución hay que recuperarlo. No busquemos peras al olmo", remacó.

Noticia en desarrollo...