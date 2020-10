Vela sobre visitas de Vizcarra a Obrainsa: “Nos llama poderosamente la atención”

Suspicacia. Rafael Vela, fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, se refirió a las tres ocasiones en que el presidente de la República, Martín Vizcarra, visitó las oficinas de Obrainsa ubicada en San Isidro, de acuerdo a los testimonios de dos trabajadoras de la empresa.

En efecto, para Vela “llama poderosamente la atención” estas reuniones entre Martín Vizcarra y el exgerente de Obrainsa, Elard Paul Tejeda, cuando el primero era aún gobernador regional de Moquegua entre el 2013 y 2015.

“ Nos llama poderosamente la atención (las visitas de Martín Vizcarra a las oficinas de Obrainsa). Además, que vaya a una reunión de carácter técnico siempre llama la atención en una investigación", declaró el fiscal este lunes en RPP.

Asimismo, dijo esperar que el jefe de Estado dé su testimonio cuando se le cite a la Fiscalía, tras la investigación preliminar promovida el último viernes por el fiscal Germán Juárez Atoche debido a los presuntos delitos de cohecho y colusión.

“Esperamos que el señor Martín Vizcarra no tenga que defenderse a través de los medios de comunicación social, sino que se defienda en la justicia, como corresponde al presidente de la República, ser la primera persona que debería colaborar con la justicia”, expresó

En otro momento, Rafael Vela se refirió a los supuestos “actos de venganza política" mencionados por el mandatario, quién criticó, además, el mecanismo de colaboración eficaz por parte de funcionarios involucrados con los casos de corrupción de Odebrecht.

“ No conocemos ningún investigado que no critique la herramienta de colaboración eficaz cuando no lo favorece . Siempre es unánime de cuestionar la colaboración eficaz cuando a partir del acceso de la información privilegiada se puede generar un marco de imputación. Ese es un denominador común de todas las personas que han sufrido las consecuencias de la colaboración eficaz como tal”, agregó.

Cabe recordar que el mismo Martín Vizcarra aseguró que se someterá a todas las indagaciones a pesar de que el Ministerio Público informó al Equipo Especial que no podía incluir los casos que involucren al actual jefe de Estado cuando era gobernador regional de Moquegua en el 2013.

“Nosotros respetamos la independencia de poderes. Lo que determine el Ministerio Público lo acatamos. Ahora vemos que va en otro sentido lo manifestado por el fiscal Juárez Atoche. No interesa a nosotros como ciudadanos quién investigue”, declaró el presidente el último domingo en Cuarto Poder.

Martín Vizcarra, últimas noticias:

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.