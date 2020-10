Martín Vizcarra: fiscal de la Nación Zoraida Ávalos niega apartarse de investigación

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, niega separarse de las investigaciones que inició su despacho en contra del presidente Martín Vizcarra, al encontrar “indicios” que lo vinculan al caso Richard Swing.

Esto en referencia a la solicitud del fiscal anticorrupción, Amado Enco, quien sostuvo que podría existir un conflicto de intereses luego que Ávalos anunciara la presentación de una querella contra Karem Roca si no se rectificaba en sus dichos.

“ No (me voy a separar del caso), conforme a la Ley Orgánica los fiscales no somos recusables ni susceptibles de inhibición, a lo mucho una excusa, pero no dan las causales”, comentó la alta funcionaria para Latina.

Asimismo, rechazó la consideración del también representante del Ministerio Público, de que ella “sería una de las testigos más importantes en el caso”, porque señal que el audio en el que es mencionada pro la ex asistente presidencial no es parte de las investigaciones.

“Esa grabación es inexacta, yo le pido que se retracte (a Karem Roca). No tiene nada que ver ese audio con los que involucran al presidente”, señala Zoraida Ávalos, quien agrega que ha comprobado a la entidad que en la reunión que tuvo con el presidente no hubo algún acto irregular.

Ávalos sobre presunto vínculo con Vizcarra: “Es un afán de desacreditar”

La fiscal de la Nación sostuvo además que existe un “afán” por desacreditar las funciones de la entidad que representa , al cuestionar su posición ante una presunta cercanía con el presidente Martín Vizcarra.

“Es un afán de desacreditar. ¿Qué prueba hay de que yo tengo cercanía con el presidente? ¿Alguna vez me han visto tomando un café o conversando con él? Jamás. Mi relación ha sido con él enteramente funcional, como lo es con todos”, enfatizó.

Ávalos deslizó que estas intenciones en contra de la Fiscalía se da luego que ella presentara las 13 denuncias constitucionales en contra de ex altos funcionarios, como los integrantes del Congreso disuelto.

Ávalos sobre investigación a Vizcarra: “Esto marca un hito”

Por otro lado, la titular del Ministerio Público calificó como un hito el inicio de la investigación contra el presidente Martín Vizcarra, cuyo proceso se suspende hasta que termine su mandato en julio de 2021. Sin embargo, resaltó que esta medida se apega a la ley.

“Era necesario calificar, pero para no dañar era suspender. (…) Nosotros estamos cumpliendo con lo que dice la Constitución y la ley. Hemos revisado y la denuncias que había expresidentes eran de terceros, nunca de una fiscal”, mencionó Ávalos.

