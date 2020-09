Frases de la semana: revisa las opiniones más polémicas [FOTOS]

Mayor cuidado

Prevención. El presidente Martín Vizcarra refirió que se encuentran constantemente evaluando al personal que trabaja en Palacio de Gobierno y, en general, en el Estado, y que no tienen “ningún temor” en hacer cambios si es necesario.

El mandatario expresó que, tras los hechos ocurridos en los últimos días respecto a la difusión de audios, tendrán “mayor cuidado” al realizar contrataciones de personal de confianza.

“Desde la alta autoridad, un ministro, hasta el servidor más cercano que puede traicionar a la confianza de cualquier autoridad, no solamente del presidente, lo que se tiene que hacer es cambiar y buscar, y seleccionar con mayor cuidado”, sostuvo desde la ciudad del Cusco.

Contra el tiempo

Voto preferencial. El primer ministro, Walter Martos, instó al Congreso de la República a culminar la reforma política y aprobar las propuestas pendientes antes del 28 de setiembre para que puedan tener vigencia desde las elecciones generales de 2021.

“Nosotros exhortamos al Parlamento, como lo ha venido haciendo siempre el presidente de la República, a concluir con esta reforma política que impulsó el Gobierno. Una norma muy importante (eliminación del voto preferencial). Ojalá que lo aprueben antes del 28 (de setiembre) para que puedan ir en estas elecciones”, declaró para TV Perú.

Esta propuesta pendiente es la eliminación del voto preferencial, que no ha sido debatida en el Pleno del Congreso a pesar de tener respaldo en un dictamen y, posteriormente, ser presentado en un proyecto de ley. Este último fue rechazado por la Junta de Portavoces.

PUEDES VER Reforma política incompleta: Congreso sigue sin pronunciarse sobre eliminación del voto preferencial

Conveniencia

¿Aprovechamiento? El pasado domingo, la comisión especial para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional convocó a una sesión extraordinaria para aprobar el reglamento de la selección de los nuevos magistrados.

Pese a los cuestionamientos por mayoría, la Comisión TC aprobó el reglamento para la selección de los magistrados de dicho órgano. El documento ya está publicado en la página web del Congreso.

Sin embargo, Gino Costa aseguró que no era el momento adecuado, pues existen asuntos técnicos que debieron ser atendidos por especialistas en organización de concursos públicos de mérito, como la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Servir o la Defensoría del Pueblo. “Hay algunos intereses específicos (...) Lo que quieren muchos en el Congreso es asegurar un TC a su medida ”, dijo en Sigrid.PE.

Salvado

Crítica. El periodista César Hildebrandt aconsejó al presidente Martín Vizcarra, a “que no se confunda” luego de que el pleno del Congreso decidiera —con apenas 32 votos a favor— rechazar la moción de vacancia en su contra.

En efecto, para Hildebrandt, el hecho de que no se haya vacado a Vizcarra no significa “que tengamos un presidente ileso, resurrecto y empoderado”, ya que hay la posibilidad de que otros grupos políticos “lo intenten otra vez”.

“Y la verdad es que tenemos un presidente embarrado, alguien que va a cumplir a duras penas su recortado mandato. Vizcarra se ha salvado porque es el zombi menos muerto de esta comedia negra y goyesca ”, escribió el periodista en su columna semanal en Hildebrandt en sus trece.

PUEDES VER Tribunal Constitucional: remiten sugerencias a Comisión Especial del Congreso que elegirá magistrados

Sin intención

Pretensiones. El congresista Ricardo Burga de Acción Popular consideró que Martín Vizcarra “perdió la gran oportunidad” para pedir disculpas a los peruanos por los audios difundidos que lo involucran con el cantante Richard Swing.

Para el legislador, Vizcarra “no tenía la intención” de ir al Parlamento Nacional para exponer su defensa y dar las explicaciones necesarias al país tras difusión de dichas grabaciones, en confesión, por su exasistente: Karem Roca.

“ Nosotros no es que pretendíamos vacar al presidente, lo que nosotros expusimos es que venga a pedir disculpas y le dé una explicación a la Nación. Lamentablemente, Martín Vizcarra ha desaprovechado una gran oportunidad cuando vino ayer y se presentó en el Pleno después de muchos temores de venir”, declaró en Exitosa.

Traición

El exabogado de Karem Roca, Fabio Noriega, relató a un periodista que estaba grabando a la exasistenta del presidente Vizcarra y le ofreció los audios, además de confiarle que estaba trabajando para el congresista Edgar Alarcón.

‘ No me importa lo que pase con el presidente, porque él también me humilló" , me contestó así. Ella me dijo: ‘Él (Vizcarra) era como mi padre. No hay nada peor que un padre traicione a su hija’", se escucha decir a la exasistente de Palacio.

Gobierno, últimas noticias:

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.