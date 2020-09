Piden citar a Martín Benavides al Congreso por difusión de video de Abimael Guzmán

El congresista Marcos Pichilingue de Fuerza Popular solicitó a la Comisión de Educación del Congreso citar al ministro de Educación, Martín Benavides, con el fin de que dé explicaciones sobre un video donde aparece el líder terrorista Abimael Guzmán.

En efecto, el parlamentario mandó un oficio a Luis Dioses, titular de Comisión de Educación, para que Benavides pueda argumentar los motivos de la difusión de un video difundido en la plataforma Tiempo para aprender y emitido en un canal de señal abierta.

“ Solicito a su despacho tenga a bien citar a la próxima sesión de la Comisión que usted preside, al ministro de Educación, señor Martín Benavides , ante las difusiones de un capítulo en la plataforma Tiempo para aprender, en donde se presenta al líder terrorista Abimael Guzmán Reynoso como si se tratase de un profesor dando charlas escolares”, se lee en el documento.

Oficio dirigido al presidente de la Comisión de Educación con el fin de citar al ministro, Martín Benavides.

Por otro lado, Martín Benavides descartó que su sector tenga alguna relación con el video, pues según dijo, el material audiovisual fue realizado y producido por la Universidad de San Martín de Porres, siendo la casa de estudios la que debiera responder por el contenido del mismo.

“No es un programa de Aprendo en casa, no es un programa del Ministerio de Educación, no tiene absolutamente nada que ver con el Ministerio de Educación . Nos están responsabilizando del programa, pero no es un programa nuestro”, manifestó el ministro en RPP el último jueves.

Por su parte, el Ministerio de Educación emitió un comunicado donde asegura que el programa en mención “no forma parte de la estrategia” del programa Aprendo en casa y que, además, “no ha sido elaborado ni aprobado ni validado” por el Minedu, sino que se trata de “una iniciativa privada”.

Ante esto, de acuerdo a información de Canal N, Marcos Pichilingue habría calificado de “grave e inadmisible” que el propio Minedu no acepte la responsabilidad por la difusión del material donde aparece el cabecilla de Sendero Luminoso.

📢 #COMUNICADO ¡Atención, familias! Este contenido que circula en redes sociales no es parte de #AprendoEnCasa. Puedes verificar nuestras sesiones en el siguiente enlace: https://t.co/vOwdwEF0QZ pic.twitter.com/F3uhKLycGI — mineduperu (@MineduPeru) September 22, 2020

