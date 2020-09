Rosario Sasieta tras rechazo de vacancia: “Saludamos la madurez del Congreso”

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosario Sasieta, saludó la votación final del Congreso de la República de no aprobar la moción de vacancia contra el presidente, Martín Vizcarra.

En efecto, la funcionaria destacó que no se haya conseguido los 87 votos necesarios para sacar al mandatario de Palacio de Gobierno, pues hubiera generado una mayor crisis a la que se vive actualmente por el nuevo coronavirus (COVID-19).

“ Saludamos la madurez del Congreso porque no llegaron al objetivo de algunos , que querían vacar insensatamente al presidente de la República (Martín Vizcarra) en medio de una pandemia, en medio de una situación social que realmente complica”, manifestó este domingo en RPP.

En esa misma línea, Sasieta consideró que una vez superada la incertidumbre por la vacancia presidencial, los poderes del Estado deben concentrar su esfuerzo a seguir luchando para disminuir la cantidad de contagios por la COVID-19.

“Nosotros venimos a hacer lo nuestro, venimos a juntar más allá de cualquier divergencia política, ante los llamados nosotros tenemos que desplazarnos. Muchas personas dicen ‘pero ¿por qué viajan?’. Viajo porque si no me desplazo no puedo yo cerrar actas de compromiso”, expresó.

Cabe recordar que el último viernes el pleno del Congreso de la República decidió mandar al archivo la moción de orden del día 12090 que sustentaba la vacancia contra Martín Vizcarra.

Es así que luego de posponer la votación de la vacancia presidencial en un primer momento —para aprobar la reforma que modifica el financiamiento de los partidos políticos— el titular del Legislativo, Manuel Merino, decidió poner a votación el recurso para vacar a Vizcarra, hecho que no se consiguió al final de la misma.

Finalmente, pese a que hubo 32 congresistas que votaron a favor de la vacancia, otros 78 se mostraron en contra y 15 se abstuvieron; lo cual permitió la continuidad de Martín Vizcarra como máximo representante del Estado peruano hasta el 28 de julio próximo.

