Sasieta sobre vacancia presidencial: “Creo en la madurez democrática de los miembros el Congreso"

Rosario Sasieta, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), se pronunció sobre el debate del Pleno acerca de la moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra, precisando que los congresistas deben ser maduros en la decisión que vayan a tomar.

“Yo he sido congresista, creo en la madurez democrática de los miembros el Congreso y que realmente van a merituar la situación”, manifestó la ministra en entrevista con Andina.

Asimismo, expresó que en momentos como este los legisladores deben demostrar su compromiso con la patria , y esperó que estén “a la altura” al momento de emitir su voto.

En tanto, la ministra Sasieta recordó que el país se encuentra atravesando una dura pandemia a causa del nuevo coronavirus, por lo que exhortó al Congreso a actuar con responsabilidad frente a esta situación para evitar un desequilibrio político.

Vacancia presidencial se discute en el Pleno del Congreso

A las 10:12 a. m. se inició el Pleno que tenía como agenda discutir la moción de la vacancia presidencial. En el preludio de este encuentro estuvo presente el mandatario Martín Vizcarra, quien habló sobre los audios por los que es juzgado.

“Tengo la voluntad de dar mis declaraciones al Ministerio Público desde ahora, no esperar a que termine mi mandato. Mi comportamiento ha sido correcto y no he cometido ningún acto ilegal. El Perú no puede estar deprimido a causa de unos audios sin ninguna validez”, añadió el Vizcarra.

Luego de ello, su abogado Roberto Pereira inició sus alegatos en contra de la moción de vacancia. “ La destitución del presidente se debe hacer sobre hechos definitivos , corroborados, no sobre una base que aún está investigación”, indicó el letrado.

Al finalizar su intervención, los congresistas dieron inicio al debate de la vacancia presidencial. Hasta el momento, se conoce que la bancada de Unión Por el Perú y el Frepap votarán en bloque para aprobar la destitución del jefe de Estado.

