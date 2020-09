Gino Costa sobre suspensión para ver vacancia: “No hay los votos y quieren ganar tiempo”

El congresista Gino Costa del Partido Morado mostró su molestia luego de que el titular del Congreso, Manuel Merino, decidiera postergar el voto de la moción de vacancia contra el presidente de la República, Martín Vizcarra.

En efecto, para el parlamentario se estaría “tratando de ganar tiempo” hasta el próximo lunes 21 de setiembre, ya que no se tendrían los votos necesarios para vacar a Martín Vizcarra y sacarlo de Palacio de Gobierno.

“ Aparentemente están tratando de ganar tiempo porque no tendrían los votos . Yo no estoy en condiciones de saberlo. Algunas bancadas se han anunciado como votaran. Otras no. Pero todo indicaría que no hay los votos y quieren ganar tiempo. Durante todo el día hubo rumores que lo que quisieron hacer es volver a reunirse el lunes”, declaró a la prensa tras salir del Palacio Legislativo.

Seguidamente, Gino Costa descartó que se esté negociando desde el Parlamento los votos para la vacancia contra Martín Vizcarra. No obstante, resaltó que de ser cierto, tendrán que responder aquellos que “se sientan aludidos”.

“Me parece que no se tienen los votos para vacar al presidente Vizcarra y esa es la razón por la que están pretendiendo ganar tiempo, hacerla larga y llevar esto hasta el lunes”, expresó.

Seguidamente, aseveró que toda la bancada morada se encuentra preocupada por la incertidumbre de saber si se votará —o no— este viernes la moción de vacancia contra Vizcarra Cornejo. “Esto es un hecho muy irregular y se suma a otras importantes irregularidades en el proceso de vacancia”, dijo.

Finalmente, exhortó a Manuel Merino y a los demás miembros de la Mesa Directiva a poner a votación cuánto antes la vacancia presidencial, ya que “ es un tema importantísimo que no se puede dejar de lado ”, pues el Reglamento del Congreso lo establece.

“Se empaña un proceso muy cuestionable de proceso de vacancia constitucional exprés que correspondía verse hoy pero no se vota […] Expresamos nuestra preocupación desde la bancada morada y urgir al presidente del Congreso que ponga el asunto al voto”, agregó.

