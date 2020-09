García Belaunde: “Somos un partido democrático. Acusarnos de golpistas es una infamia” [VIDEO]

Víctor Andrés García Belaunde aseguró que Daniel Huarcaya no tiene alguna conexión con Acción Popular y que, por el contrario, posee una estrecha relación con la familia del ministro de Energía y Minas, Luis Miguel Incháustegui. En el caso de Santiago Arancibia, negó conocerlo y aclaró que fue candidato al Congreso, pero que no representa al partido.

“No es dirigente, pero ni de barrio o sea no tiene nada que ver con el partido y que esté inscrito en el partido no significa nada. Nosotros tenemos 280 mil inscritos, más inscritos hay en Acción Popular que miembros del Ejército, la Marina o la Policía", manifestó.

Para el excongresista, el gobierno de Martín Vizcarra ha puesto en marcha una estrategia para atacar a sus opositores y poner en segundo plano los audios que involucran al mandatario en el caso de Richard Swing, lo cual desde su punto de vista, es preocupante. Asimismo, lamentó que el titular del Ministerio de Energía y Minas se haya prestado para este “juego sucio”.

“Me preocupa que el señor Incháustegui se preste a esto sabiendo que su padre le dedicó 40 años de su vida a abrazar la causa de Acción Popular, él con esta actitud lo único que está haciendo es embarrando la imagen de un partido (...) Es un tema de que el ministro se presta a una campaña del gobierno contra la oposición”, señaló.

García Belaunde alegó que AP tiene diversos defectos o errores, pero precisó que el partido es democrático en su totalidad y que ha combatido la corrupción, por lo que calificó de infamia las acusaciones de golpistas.

“No somos perfectos, pero somos un partido democrático, hemos dado siempre lecciones de ética y moral pública (...) Acusarnos de sediciosos y golpistas es una infamia”, sostuvo.

Ante la pregunta de si votaría a favor de la vacancia de Vizcarra Cornejo, el exparlamentario afirmó que primero se tiene que escuchar al mandatario, no obstante, advirtió que si el presidente este viernes no hace un mea culpa y pide perdón al Perú no habría más opción que continuar con el proceso.

Por otro lado, explicó que el proceso para ejecutar una vacancia presidencial son muy cortos, por lo que aseguró estar de acuerdo con un cambio en el reglamento para prevalecer el debido proceso.

