Recolectan firmas para censurar a Edgar Alarcón de la Comisión de Fiscalización

La bancada del Frente Amplio (FA) inició la recolección de firmas para presentar una moción de censura contra el congresista Edgar Alarcón con el objetivo de destituirlo de la presidencia de la Comisión de Fiscalización, la misma que se encuentra cargo de las investigaciones que involucran al presidente Martín Vizcarra.

En declaraciones a la prensa, el legislador Lenin Checco, portavoz del grupo parlamentario de izquierda, aseguró que el pedido será multipartidario y se presentará en el transcurso de este 17 de septiembre para que pueda ser debatido en sesión plenaria.

“Estamos recabando firmas para una moción de censura y retiro del congresista Alarcón de la Comisión de Fiscalización. El día de hoy mi bancada del Frente Amplio ha decidido presentar una moción multipartidaria. Seguramente en el transcurso del día vamos a tener todas las firmas que se necesitan”, comentó Checco.

Cabe mencionar que este mecanismo para censurar a congresistas no ha sido incluido en el Reglamento del Parlamento; sin embargo, existen antecedentes al haberse llevado a cabo solicitudes similares en periodos legislativos previos.

Tal como lo comentó anteriormente a La República, el vocero del Frente Amplio señaló que el objetivo de la moción de censura en contra de Alarcón es por los cuestionamientos al ser imputado por la Fiscalía por diversos delitos vinculados a la corrupción.

“Es un tema imprescindible para que tengamos objetividad en las investigaciones”, dijo. Además, respecto a los contratos que hizo Alarcón a espías para 'reglaje’y ‘chuponeo’ revelado por este diario, Checco precisó que se debatirá sobre ello en en su momento.

“En este momento, lo que queremos es que cualquier acto de investigación en el Congreso de la República sea objetiva y tenga que primar, ante todo, la ética y la moral . (...) Esta moción va a ser multipartidaria por más de tres bancadas”, reafirmó.

El Partido Morado ha expresado su respaldo a la iniciativa y solicitó, al mismo tiempo, su reemplazo inmediato debido a su irregular actuación en la entrega de los audios que involucran al presidente Martín Vizcarra y por los cuestionamientos en su contra.

La Comisión de Ética del Congreso también decidió abrir una indagación en contra del excontralor por haber solicitado las hojas de vida de los auditores que elaboraron informe sobre sus declaraciones juradas.

“Por los motivos expuestos, creemos que el congresista Edgar Alarcón no puede presidir ni un minuto más la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Si el parlamentario no ha renunciado hasta ahora por dignidad personal, el Congreso debe tomar las medidas del caso. Si no hay dignidad personal, al menos que exista una dignidad institucional de todos los legisladores”, fue parte del comunicado de la bancada morada.

Moción contra Edgar Alarcón continúa en recolección de firmas.

Edgar Alarcón, últimas noticias:

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.