Urviola sobre llamadas de Merino a las FFAA: “Son totalmente inadecuadas y generan sospechas” [VIDEO]

Amerita investigación. La actuación del presidente del Congreso, Manuel Merino, y los audios que comprometerían a Martín Vizcarra con el caso de Richard Swing deberán ser corroborados por el Ministerio Público mediante una profunda investigación, según Oscar Urviola.

El expresidente del Tribunal Constitucional explicó que los audios presentados por el titular de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón, podrían configurar muchos delitos.

En la misma línea, aseguró que el mismo Parlamento deberá iniciar una investigación en contra de Merino de Lama por las llamadas a las Fuerzas Armadas que podría terminar con una posible censura o la renuncia del titular de la Mesa Directiva.

“¿Qué rol juegan las Fuerzas Armadas en una situación política de este tipo? El mandato constitucional dice que las Fuerzas Armadas no son deliberantes, merecen todo el respeto de las instituciones que conforman parte del sistema democrático (...) Esa llamada es inoportuna, impertinente , totalmente inadecuada y que generan sospechas que van dirigidas obviamente a la utilización de la fuerza para alterar el orden constitucional”, precisó.

Por otro lado, Urviola manifestó que no existe una interpretación adecuada para la vacancia por incapacidad moral permanente, pues se le ha asociado a actos de inmoralidad y que, desde su punto de vista, no es correcto, ya que la Constitución se refiere a una incapacidad psicológica grave que impide el discernimiento.

Para el abogado, lo más oportuno es que el Tribunal Constitucional determine cómo se debe interpretar esta casual especificada en el artículo 113 de la Carta Magna.

“En algunos medios han señalado que yo defiendo al señor Vizcarra y no es así, yo no defiendo al señor Vizcarra porque incluso reprobé la disolución del Congreso de manera clara y contundente, pero en mi obligación como defensor del sistema democrático constitucional yo no puedo estar al vaivén de la política”, aclaró.

Por último, comunicó que el TC deberá responder la demanda competencial interpuesta por el Gobierno en un periodo de sesenta días hábiles y de ser admitida se suspendería los efectos de la admisión de la moción de vacancia en contra de Vizcarra Cornejo.

