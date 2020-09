Karem Roca confesó que grabó conversaciones con Martín Vizcarra [AUDIO]

Karem Roca confesó, a través de un nuevo audio, que grabó conversaciones del mandatario Martín Vizcarra. La ahora ex asistente del jefe de Estado consulta a otra persona si sus acciones podrían considerarse un delito.

Cabe señalar que el último viernes, la extrabajadora de Palacio de Gobierno aseguró ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, en una sesión pública, que no era la autora de las escuchas difundidas, las que provocaron un pedido de vacancia presidencial.

Según difundió América Noticias, Roca se comunica con su abogado Fabio Noriega sobre las responsabilidades penales que tendría tras la grabación ilícita al jefe de Estado. El jurista le indica las estrategias para evitar alguna acusación en su contra.

Karem Roca: Si por A o B, ellos, supieran de ese audio, aparatoso que tú has escuchado, que yo lo haya grabado al presidente ¿es un delito? (...) Es que yo te quiero decir una cosa: don dos audios

Fabio Noriega: No te preocupes, sí, sí, sí, me queda claro. (...) Eso en su momento le vamos a dar una figura legal. Es resguardo de tu seguridad, por lo que te explico mejor se calla... mafioso. Te das cuenta. Por eso te decía.

KR: Ya.

Comunicación con Edgar Alarcón

En otro nuevo audio, Karem Roca menciona que el congresista Edgar Alarcón se comunica con ella, pese a ser quien dirige la Comisión de Fiscalización del Parlamento, grupo a cargo de las investigaciones de las presuntas irregularidades en las contrataciones de Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, en el que la exasistente también está involucrada.

“El presidente de la Comisión de Fiscalización en el Congreso, ¿cómo se llama? Alarcón y él se dio cuenta que es una r** p***, viene y me manda a decir que no utilice a esos abogados. Por eso es que yo le tengo respeto, porque desde que yo no lo utilizo a él, yo no lo utilizo... (ininteligible)”, comentó la exfuncionaria a su abogado.

