Vizcarra sobre audio con secretarias: “Era una reunión de trabajo, no se habla nada ilegal”

El presidente del Perú Martín Vizcarra se pronunció nuevamente sobre los audios que fueron difundidos el jueves 10 de septiembre durante el Pleno del Congreso, en los que se le escucha coordinar con sus secretarias sobre las reuniones con Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing.

“Una persona de nuestra entera confianza ha grabado una conversación, era una reunión de trabajo donde ahí no se habla absolutamente nada ilegal”, precisó Vizcarra.

Estas declaraciones fueron dadas durante la visita que realizó al Centro de Investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, para supervisar el desarrollo de los ensayos clínicos de la fase III de la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio Sinopharm de China.

Mencionó también que lo sucedido es un “complot contra la democracia”, pues la Fiscalía tiene los registros de Palacio de Gobierno y ellos han brindado la información respectiva.

“Le dimos todos los registros en Palacio de Gobierno, todo esta en manos de la Fiscalía. Han ido con peritos y han verificado que todo lo que tienen no esta adulterada, es información limpia y veráz”.

Vizcarra explicó el contexto de los audios

El presidente explicó el contexto del audio, al afirmar que cuando escucharon las grabaciones, se percataron de una “incongruencia" en las visitas de Richard Cisneros a Palacio de Gobierno.

“Se había dicho que el señor (Richard Cisneros) había ingresado en tres oportunidades, una del acto de oficialización, la otra con Miriam Morales y otra con mi secretaria Karem Roca, pero viendo las otras autorizaciones, vimos que eran cinco. Esa era la duda, yo convoqué a la reunión y pedí que me expliquen. Era una reunión para aclarar las cosas”.

En este sentido dio a conocer que de las cinco autorizaciones que había tenido Richard Cisneros para ingresar a Palacio de Gobierno, tres sí se llevaron a cabo y “las otras dos eran intentos frustrados de ingresar pero no ingresaron”.

El mandatario añadió: “Los audios demuestran que hubo una coordinación estrecha entre el congresista Alarcón con un abogado, una de las investigadas, que es la secretaria de palacio, y que ya coordinaban. Hace pensar que hubo este complot que manifestamos para tratar de desestabilizar la democracia”.

Asimismo manifestó que habrían más audios que deberán ser escuchados a fin de conocer quiénes participan de una “trama” para socavar al Gobierno. “Revisen y vean que hay ciertos personajes que no pierden las costumbres que ya las tenían desde antes, incluso al usar a personas de mi entera confianza para lograr esos objetivos”, formuló.

Ministros respaldan al presidente Martín Vizcarra

En otro momento, el presidente Martín Vizcarra agradeció el respaldo que ha recibido por parte de todos sus ministros, quienes según comentó han rechazado los comentarios hacia su persona.

Pidió también al Congreso que tomen decisiones responsables, que beneficien a la población. En tanto, reafirmó su decisión de no renunciar a la presidencia: “Lo digo y ratifico, yo no voy a renunciar, tengo un compromiso con mi Perú y lo voy a cumplir hasta el último día de mi mandato, no se dejen distraer por estos conflictos de carácter político”.

