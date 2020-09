Karem Roca tras difusión de audios: “Estoy sorprendida, yo no los grabé” [VIDEO]

Karem Roca Luque, asistente administrativa del presidente Martín Vizcarra, aseguró no haber sido quien grabó sus conversaciones con el mandatario y otros miembros del equipo del Gobierno, las que fueron difundidas durante el Pleno del Congreso del último jueves.

La funcionaria responde ante la Comisión de Fiscalización para esclarecer su situación y participación en el caso de las presuntas irregularidades de los contratos con el Estado de Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing.

PUEDES VER Comisión de Fiscalización EN VIVO: Karem Roca se presenta para responder ante caso Richard Swing

“Sí, ratifico. Yo al escucharme, no hay duda que soy yo. Soy yo. (...) Nunca hubiera esperado que una conversación privada saliera de esta magnitud. Estoy sorprendida. Yo no voy a hacer de mi vida un show, no tengo ni redes sociales. (...) Lo niego categóricamente, yo no grabé esos audios. Hasta ahora no salgo de mi asombro de ver cómo se están dando las cosas", declaró ante el grupo de trabajo parlamentario.

No obstante, la trabajadora de Palacio de Gobierno aseguró que no dará detalles al Congreso sobre su participación en el caso de Richard Cisneros, sino que se los dará al Ministerio Público, que investiga penalmente la presuntas irregularidades.

Apoyo de Fiscalización a Karem Roca

En un primer momento, el congresista Ancalle le preguntó sobre los últimos audios que difundió Richard Cisneros, en los que se escucha la intención de censurar a ministros, Karem Roca aseguró que no es su voz. Ante esta negativa, Edgar Alarcón, presidente del Comisión de Fiscalización, mencionó que ese tema no es motivo del interrogatorio.

En otro momento, el legislador agradeció la participación de la asistente de Vizcarra y resaltó la verdad que ella dijo tener. El integrante de Unión Por el Perú agregó que la comisión gestionará las garantías de vida para la trabajadora de Palacio y su familia, como ella solicitó.

“No es fácil para mí”

Ante las preguntas de los parlamentarios, la asistente administrativa sollozó en varias ocasiones al reiterar que la situación es difícil para ella. Sin embargo, resaltó que no busca victimizarse y pidió que no la utilicen con fines políticos.

“Es difícil para mí esta sentada. No es fácil. (...) Quiero colaborar, pero no es fácil para mí, de la manera en la que he escuchado todos los audios. (...) Quisiera pedir garantías para mi familia de Moquegua y para mí. (...) He trabajado limpiamente y lo sigo haciendo. (...) Me duele mucho la forma en la que se viene utilizando este caso”, sostuvo.

“Yo quiero a Martín Vizcarra”

En las declaraciones que ha dado a los legisladores, Karem Roca señaló que el jefe de Estado es una de las personas que más ha querido y que ahora “está pagando” el peso de haber trabajado con él en los últimos 10 años.

“No soy parte de una conspiración. No quiero ser parte de un show mediático. Yo no me he reunido con nadie porque no quiero tirarme abajo nada. Yo lo quiero al señor (Martín Vizcarra) como un padre, a pesar de todo lo que ha dicho yo lo quiero. Me duele todo lo que está pasando, yo no soy política. (...) Estoy pagando el peso de haber trabajado para la persona que más he querido”, mencionó.

Ante la pregunta de un congresista sobre si el presidente ha faltado a la verdad, sobre los contratos de Richard Cisneros, prefirió no declarar al respecto. “Por respeto al señor (Martín Vizcarra) prefiero no pronunciarme”, mencionó.

Karem Roca sobre Mirian Morales

Además, resaltó que Mirian Morales, la secretaria de Palacio de Gobierno, era quien le daba las órdenes y quien “compra conciencias” de personas para que respalden su posición personal. Aseguró que ella sabe sobre las visitas de Richard Swing.

“Me están culpando de algo que yo no he hecho, yo no tengo contactos políticos para comprar conciencias. (...) Me refiero a la señora Morales. (...) Yo no voy a llamar a nadie para que abogue a favor mio para que oculte las cosas. (...) La señora Morales ha tratado de minimiza mi trabajo y dejarme de lado”, mencionó Karem Roca.

Mirian Morales es investigada por las contrataciones con Richard Swing y sus vinculaciones con el Estado. (Foto: Difusión)

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.