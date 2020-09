Juan Manuel Santos: “Vizcarra debería sumarse a los que quieren postergar la elección del presidente del BID”

La elección del próximo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo está en el candelero. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pugna por su candidato, Claver-Carone, lo que cambiaría la tradición histórica y consuetudinaria de este proceso. El exmandatario de Colombia Juan Manuel Santos expone en esta entrevista las razones por las que un ciudadano de EEUU no debe presidir el BID.

En una reciente carta, expresidentes latinoamericanos señalan que la candidatura de un ciudadano de EEUU para el BID implica la ruptura de una práctica histórica de la institución que apostó por candidatos de América Latina. ¿Por qué debe continuar esta tradición?

-Primero, porque es la única posición importante que tiene América Latina en la arquitectura financiera internacional. Segundo, porque fue un acuerdo que se hizo desde la presidencia de Eisenhower hace 60 años con América Latina. Tercero, porque es una tradición que se convierte en ley de acuerdo al derecho internacional consuetudinario. Cuarto, porque fracturaría una institución de gran importancia para América Latina en el momento en que su financiación más se necesita. Quinto, porque es una cachetada a la dignidad de América Latina. Y sexto, porque sería un golpe contraproducente para la necesaria armonía en las relaciones de América Latina con Estados Unidos.

¿Qué consecuencias traería para América Latina nombrar a Claver-Carone en el BID?

Podría traer unas consecuencias muy negativas porque ya voceros del partido demócrata en Estados Unidos, que son los que aprueban los recursos en el Congreso, expresaron su desacuerdo con ese nombramiento y esto podría significar que nos podemos quedar sin el pan y sin el queso.

¿La declaración de expresidentes y excancilleres y otras personalidades puede ser seguida de otras manifestaciones de defensa de la dignidad, la autonomía y los intereses de AL?

Sin duda. Ya se está viendo en todo el continente.

Inicialmente se dijo que la Asamblea Anual sería en su país, este mes, en Barranquilla y se postergó para marzo del 2021, pero se mantiene la fecha de elección para el 12 y 13 de este mes. ¿Podrá lograrse posponer la elección?

Sería lo ideal. Depende de que los países que quieren imponer esta decisión entren en razón o que un número suficiente de países que no están de acuerdo con esa imposición, simple y llanamente, no asistan a la reunión y no habría el cuórum suficiente.

Varios países ya pidieron la postergación de la elección, pero aún faltan otros como el Perú. ¿Cuál sería su llamado al presidente Martín Vizcarra respecto a esta decisión?

Por supuesto que todos debemos respetar la autonomía de nuestro querido amigo el presidente Martín Vizcarra, pero creo que, por la dignidad de América Latina y la del Perú, él debería sumarse a los que quieren postergar la elección para que cualquier decisión se pueda tomar con tranquilidad y producto de un consenso, como debe ser.

¿A qué atribuye que muchos países latinoamericanos y caribeños hayan aceptado las presiones del presidente Trump y apoyen a Claver-Carone?

En su pregunta está la respuesta, a las presiones de los sectores más radicales del actual gobierno americano.

La pandemia y la grave crisis económica generada en nuestros países hace necesario un replanteamiento de la estrategia de acción del BID. ¿Por dónde debe apuntar esa estrategia?

América Latina va a tener unas inmensas necesidades de financiación en el post-Covid y el BID debería jugar un papel muy importante, no solo en esta financiación sino en la forma como vamos a reconstruir nuestras economías para, ojalá, solucionar muchos de los problemas que el virus nos ha mostrado con más claridad, y quedar mejor que antes. Build back better, lo llaman en inglés.

¿Qué podría hacer cambiar la decisión en el BID para aplazar la elección del presidente y de la Asamblea de Gobernadores?

Que se imponga la sensatez, el respeto por las buenas costumbres y se tenga en cuenta la conveniencia para todos en el largo plazo.

¿A qué tipo de BID aspiramos los latinoamericanos? ¿Uno que tenga un presidente impuesto por Donald Trump, que busca reelegirse y tener mayor hegemonía política y económica en momentos donde quiere frenar el avance de China?

Los latinoamericanos necesitamos un BID que favorezca los intereses latinoamericanos y no uno que sea producto de la geopolítica entre los grandes poderes.

De otro lado, ¿cómo ve la situación política global, en un momento económico y social difícil para todos?

Las catástrofes económicas y sociales usualmente generan problemas políticos, pero también ofrecen oportunidades. Es imperativo fortalecer la cooperación internacional y darnos cuenta de la importancia del multilateralismo para evitar las guerras y solucionar los problemas. En un mundo donde impere la ley de la selva, los latinoamericanos salimos perdiendo.

Nuestros países desplegaron una estrategia muy local para atender la pandemia. ¿Falta mayor interacción entre naciones para hacer frente, de manera conjunta, no solo al contagio y muerte, sino también a la grave crisis económica?

Sí. Entre los graves problemas que tenemos en América Latina es una total ausencia de liderazgo a nivel regional y una mucho mayor y más eficaz cooperación para enfrentar problemas comunes. La voz de América Latina ha estado ausente en todas las discusiones a nivel internacional para trazar el camino de la mejor recuperación posible. Es triste ver que el África ha sido más proactiva.

¿La pandemia y el aislamiento social acrecentaron las diferencias económicas y sociales?

Infortunadamente eso ya es una realidad. Las cifras lo demuestran.

El economista colombiano José Antonio Ocampo propuso un “Consenso latinoamericano 2020” que sustituya el “Consenso de Washington”. ¿Qué debería incluir este nuevo consenso en lo político, económico y social?

Un modelo más inclusivo, más equitativo, más sostenible ambientalmente y donde se tengan en cuenta las verdaderas necesidades y demandas de la gente y no simplemente cuánta riqueza se está acumulando. Tenemos una gran oportunidad para redefinir lo que entendemos como progreso y esta sería una gran discusión que nos puede unir no solo a los países latinoamericanos sino al interior de cada uno de nuestros países, donde hay tanta polarización.

¿Cómo valora el futuro de la paz en Colombia?

Por fortuna, la paz es irreversible. Está blindada política y constitucionalmente. La construcción de la paz, aquí o en cualquier parte, después de tantos años de guerra, nunca ha sido fácil. Cicatrizar las heridas toma tiempo. Tenemos problemas como el asesinato de líderes sociales y de antiguos miembros de las FARC. Hay lentitud en el cumplimiento de los acuerdos, pero los colombianos seguiremos avanzando para consolidar la paz a pesar de sus detractores.

