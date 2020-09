Gobierno evaluará posibilidad de asignación económica para miembros de mesa en el 2021

Los miembros de mesa que sean designados para las elecciones del 2021 podrían recibir una remuneración económica por su participación. Sin embargo, este tema recién se empezará a discutir.

Luego de que el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, propusiera brindar una asignación económica a los miembros de mesa del 3% de una UIT (129 soles), la titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra, se pronunció al respecto.

“Esta nueva propuesta que plantea el jefe de la ONPE, vamos a ver su posible viabilidad económica. Jurídicamente no hay impedimento, económicamente hay que evaluarla, porque como sabemos estamos en una crisis”, indicó la ministra.

Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) consideró que sí debe haber una paga para el personal que apoya durante los comicios como miembros de mesa. En su opinión, este debería ser del 2% de una UIT, que equivale a 86 soles.

Miembros de mesa solo reciben un refrigerio ligero mientras cumplen con su función. (Foto: La República)

La titular del Ministerio de Justicia destacó el rol de los miembros de mesa

En otro momento, Ana Neyra reconoció que la labor de los miembros de mesa es de suma importancia durante el proceso electoral, por lo que la asignación económica que reciben sería un descanso pagado.

“Es decir, quien es miembro de mesa tiene un día libre pagado no compensable en muchos casos”, remarcó. No obstante, durante la conferencia de prensa brindada por el presidente Martín Vizcarra este martes 1 de septiembre, Neyra no quiso apresurarse en dar luz verde a dicho pago, ya que el factor económico en el Perú no se encuentra en su mejor momento a raíz de la pandemia.