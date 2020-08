Cateriano sobre votación de APP: “Tal vez pequé de ingenuo al creer en César Acuña”

El renunciante presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, comentó este martes sobre la decisión de la bancada de Alianza para el Progreso, grupo parlamentario que, en bloque, se abstuvo de decidir sobre el pedido del voto de confianza de su gabinete.

En declaraciones para Radio Santa Rosa, Cateriano Bellido detalló que, tras asumir el cargo en el gobierno de Martín Vizcarra, sostuvo una conversación telefónica con el líder de ese partido político, César Acuña, quien, por iniciativa propia, le expresó que apoyarían su gestión sin condición alguna.

“Cuando yo inicié la ronda de diálogo, invité naturalmente a APP, al partido del señor Acuña. Él me felicitó y me dijo que me pidió que me iban a apoyar sin que yo le pidiera nada, planteara un acuerdo. Eso ocurrió”, manifestó.

Asimismo, el saliente primer ministro reconoció no tenía razón alguna para dudar de la palabra de César Acuña, ya que, antes de segunda etapa en la Presidencia del Consejo de Ministros, conversó en varias oportunidades con él, quien, según indicó, le propuso que postule por su partido en elecciones nacionales.

“Con el señor Acuña he tenido dos o tres reuniones con anterioridad a asumir el cargo. Él me ha invitado en anteriores oportunidades a postular por su partido, a trabajar en su partido, y yo decliné. En esta situación estaba obligado a conversar con todos. Tal vez pequé de ingenuo al creer en la palabra del señor Acuña, pero como salió de él y luego tuve, no solo la reunión con el grupo parlamentario, sino también conversaciones separadas, no tenía por qué dudar de la palabra del señor Acuña”, agregó.

La votación de Alianza para el Progreso fue importante para que no se concrete la investidura al Gabinete Cateriano, ya que, sus 22 votos fueron en abstención.

