RMP: “El presidente puede ser vacado por el Congreso, pero sería inconstitucional ” [VIDEO]

Aunque el Perú atraviesa una de las peores crisis sanitarias y económicas, el Congreso decidió no otorgarle el voto de confianza al gabinete de Pedro Cateriano creando así un panorama de divisiones políticas.

RMP aclaró que es difícil de creer que el Parlamento no dio la confianza solo por no aceptar el discurso del aún primer ministro. Asimismo, indicó que si un gobierno no tiene forma de generar una coalición parlamentaria que prometa gobernabilidad no puede ejercer su poder.

Por otro lado, la abogada resaltó que con la disolución del Congreso se preveía que el nuevo Legislativo apoyaría al gobierno de Martín Vizcarra, sin embargo, esto no sucedió.

“¡Que error! Desde el principio de la vida de este Parlamento, hemos visto signos de alarma. Primero, el control de la Mesa Directiva donde se cuela Podemos Perú (...) Luego, tenemos cosas más complejas como un conjunto de leyes que buscan agujerear la economía nacional en medio de una crisis económica”, dijo.

Según RMP, el Congreso tenía ya un plan establecido que dio inició este 28 de julio, pues al que dar solo un año de gobierno el jefe de Estado no puede disolver el Parlamento, pero este puede vacar a Martín Vizcarra.

“El presidente puede ser vacado por el Congreso, pero es una vacancia inconstitucional y golpista”, manifestó.

¿Por qué hay esta confrontación? La conductora de RTV sostuvo que existe el deseo de controlar el siguiente proceso electoral, el cual se usaría para reformar la Constitución para permitir la reelección.

“Sé que suena como un plan macabro en medio de una pandemia, pero no hay otra explicación (...) El botín son las elecciones del próximo año, es más que la SUNEDU. Lo que hay en el Congreso no es una crisis política, es una crisis moral”, precisó.

