Pedro Cateriano pide la confianza, pero bancadas cuestionan su discurso

Por: Henry Cotos, David Pereda y Diego Quispe.

Cuarenta y seis páginas, cuatro referidas a la pandemia y veinticuatro a la reactivación económica. Con ese discurso, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, acudió al pleno del Congreso a pedir el voto de confianza para su gestión.

El jefe del gabinete salió temprano de Palacio, acompañado hasta la puerta por el presidente Martín Vizcarra. En el Hemiciclo lo esperaban la Mesa Directiva y los voceros de las bancadas, que desde la semana pasada le demandaron detallar su estrategia frente al Covid-19.

A las 9 de la mañana, Cateriano ingresó al Legislativo, se dirigió al podio y abrió las primeras páginas de su discurso. “Tenemos temor, incertidumbre. ¿Qué escenario nos espera en los siguientes meses? Este es un mensaje realista”, reflexionó.

Luego alegó que su pedido de confianza se enfoca en los cinco ejes que mencionó desde su asunción al cargo: continuar la lucha frontal contra la pandemia, relanzar la economía y recuperar empleos, apoyar la educación, lucha contra la corrupción y la delincuencia, y garantizar un adecuado proceso electoral para el 2021.

Con el primer eje, Cateriano inició su ponencia. Prometió que para el próximo año el presupuesto en Salud será de S/ 20 mil millones, dos mil millones más que los fondos actuales y adelantó que este mes o en setiembre habrá novedades sobre la vacuna contra el coronavirus, que subsanará la cifra de muertos. “En la actualidad, más del 70% de los certificados de defunción se emiten en tiempo real”, dijo. Sin embargo, no mencionó las medidas para retener el repunte del virus, solo comentó que “en los últimos días hemos visto un pequeño rebrote” e invocó a la población a ser responsable. “No podemos actuar como si no hubiera epidemia”, indicó.

Lo que vino después en su ponencia giró en lo económico. Durante más de una hora, el jefe de la PCM se refirió a cuatro lineamientos: protección de los ingresos familiares, inversión privada, políticas sectoriales e inversión pública.

Mencionó el nuevo bono de S/ 760, la generación de empleo, el Plan Nacional de Infraestructura, medidas tributarias y las actividades extractivas. “La minería es, sin duda, la columna vertebral de la economía del Perú. Lamentablemente, algunos no lo entienden”, zanjó.

Prosiguió con el plan de trabajo para que los universitarios no abandonen sus estudios por la emergencia y sobre el impulso del deshacinamiento en los centros penitenciarios.

Respecto a la reforma electoral, Cateriano sostuvo que el Ejecutivo se opone al voto preferencial, a que postulen sentenciados en primera instancia, y a las elecciones internas con delegados. En paralelo, no obstante, la Comisión de Constitución distribuía a sus integrantes la última versión del predictamen de reglas electorales, que mantiene habilitada la asamblea de delegados, contradiciendo así a la invocación del invitado.

Sobre el Pacto Perú, dijo que será la Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional ola que organizará la agenda de dicha ronda de diálogos con los partidos políticos. Y así terminó su discurso y pidió oficialmente el voto de confianza ante todos los portavoces y la Mesa Directiva. Desde Twitter, en ese momento, los congresistas y líderes políticos criticaban su exposición sobre la minería.

"Destrabar proyectos de inversión no debe significar flexibilizar derechos ambientales y eliminar participación ciudadana", cuestionó el congresista morado Daniel Olivares.

“Vizcarra y Cateriano nos hablan de una realidad paralela donde hay un pequeño rebrote, la prioridad no es el empleo sino destrabar la minería (...). No hay confianza”, protestó Verónika Mendoza, de Nuevo Perú.

Desazón en el Pleno

La inconformidad también se reflejó en el debate. El presidente del Congreso, Manuel Merino, cedió la palabra a los parlamentarios. La vocera del Frepap, María Teresa Céspedes, increpó a Cateriano: “Yo quisiera que usted pregunte a los de Espinar (Cusco) si la minería es una bendición. Para ellos, la minería es una maldición. Por donde corría agua cristalina, hoy corre agua contaminada”.

Lenin Checco, portavoz del Frente Amplio, intervino en esa línea: “¿Cuántos de este gabinete pueden asumir la responsabilidad de la situación que estamos viviendo? ¿Cuántos pueden ir a Tía María y Las Bambas? ¿Cuánto han avanzado?”.

En ese contexto, el congresista Edgar Alarcón, de Unión por el Perú (UPP), anunció que su bancada no le dará el voto de confianza a Cateriano.

A ese coro se sumó José Luna Morales, de Podemos Perú. “No notamos cambios para darle la confianza. Este gabinete no demuestra los cambios que necesitamos”, señaló.

Incluso, Francisco Sagasti, vocero del Partido Morado, criticó la presentación porque no se mencionó a la ciencia y la tecnología, y la violencia contra la mujer durante la pandemia.

Hasta ese momento, los legisladores coincidieron en que el jefe del gabinete había tratado más el factor económico que el sanitario. Cateriano anotaba cada intervención. Eran las 2 de la tarde. Merino suspendió la sesión hasta las 3:30.

Los comentarios de los congresistas habían reflejado que el presidente del Consejo de Ministros aún no tenía los votos suficientes.

Fuentes del Congreso relataron que en UPP la votación iba a ser fraccionada, pero el discurso de Cateriano motivó a que acuerden negarle la confianza en bloque.

Cuando la sesión del Pleno retomó su curso, el vocero de Acción Popular (AP) Otto Guibovich manifestó su disconformidad por las medidas explicadas para manejar el coronavirus. “Si no le doblamos el brazo a la pandemia, todos los proyectos que nos ha contado hoy no tendrán mayor perspectiva y el deseo de generar empleo y promover la inversión no tendrán los resultados que esperamos”, alegó.

La vocera alterna del Frente Amplio, Rocío Silva Santisteban, también criticó que no se hubiera priorizado la pandemia. Argumentó que sin resolver este problema, será imposible reactivar la economía.

Las parlamentarias del Partido Morado Zenaida Solís y Carolina Lizárraga también expresaron su descontento con lo presentado. "Creo que ha sido un mensaje de inicio de gestión. Su gestión tiene un tiempo especial, las personas mueren en la puerta de cualquier hospital. ¿Cuál es la propuesta para este desafío?", preguntó Solís.

El congresista de Podemos Daniel Urresti demandó a los ministros que antes de prometer la construcción de hospitales deben solucionar la falta de oxígeno para los pacientes, y luego advirtió que “el presidente Vizcarra y su anterior gabinete estarán sentados en el banquillo de los acusados de acá a dos o tres años”.

Al cierre de esta nota, faltaba que Cateriano responda a las intervenciones de los legisladores. En el Hemiciclo, según fuentes del Congreso, se iba dibujando la votación de las bancadas: UPP y Podemos rechazarían la confianza. En Frente Amplio y Fuerza Popular evaluaban ir por esa línea.

Solo el Partido Morado y Somos Perú iban a apostar por respaldar al gabinete, aunque era incierto si sería en bloque. En AP, Frepap y Alianza para el Progreso aguardaban la intervención final del jefe de la PCM.

Fuentes del Legislativo advirtieron que algunas bancadas pidieron la salida del ministro de Educación, Martín Benavides, a cambio de darle el visto bueno al premier.

Cateriano necesitaba 67 votos, pero no iba a ceder a la presión. Al cierre, la sesión continuaba en medio de la incertidumbre.

Minería ilegal

Operaciones. El premier Cateriano enfatizó que la minería ilegal provocó más daños ambientales que la minería formal. En su exposición mostró las imágenes del satélite Perú Sat respecto al daño ecológico en Piura de actividades extractivas ilícitas. “Hay empresas mineras que no se comportaron a la altura, pero no debe llevarnos a permitir esto”, alegó.

El dato

En 2015, Cateriano obtuvo la confianza de un Congreso con mayoría fujiaprista. Ayer fue la segunda vez en su trayectoria que pide como jefe de gabinete la confianza del Parlamento.

Declaraciones

“Combatir la pandemia es el principal objetivo. Existe desabastecimiento en el tema de implementos de salud. Ninguna guerra se gana a la defensiva, se debe ir al ataque e ir a buscar a los infectados”.

Otto Guibovich. Acción Popular

“Los pobladores de Loreto no han recibido canastas. Los nativos no creen en el Gobierno. Para ellos no hay acceso universal de salud, pues ni tienen registro de identificación en el Estado”.

Luz Cayguarau. Frepap

“El premier ha mencionado proyectos a largo plazo cuando solo tiene un año de gestión. Sería útil hablar sobre los proyectos que van a realizar en su tiempo. Necesitamos una estrategia de guerra”.

Zenaida Solis. Partido Morado

Cateriano aludió a Toledo, Hinostroza y Montesinos.

Pedro Cateriano también abordó la extradición del expresidente Alejandro Toledo, investigado por el caso Lava Jato; y el exjuez supremo César Hinostroza, proceso por el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

"Las procuradurías especializadas, como defensores de los intereses del Estado, están realizando un trabajo de seguimiento e impulso de casos como del expresidente Alejandro Toledo o del exjuez supremo César Hinostroza", dijo.

Además, recordó la recuperación que busca el Ejecutivo de los fondos de Vladimiro Montesinos: “Desde el 2017 el Estado peruano viene trabajando con las autoridades de los Gobiernos de Suiza y Luxemburgo, la suscripción de un acuerdo trilateral para repatriar aproximadamente 16 millones de dólares decomisados por estos Estados. Ese dinero, como se sabe, proviene de actividades ilícitas de personas”, rememoró.