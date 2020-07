Valdez califica de “preocupante” el mensaje de Vizcarra: “Si es lo que pretende, vamos a tener serios problemas”

El presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, dio este martes 28 de julio su último mensaje a la nación por Fiestas Patrias desde el hemiciclo del Congreso de la República, en el que anunció principalmente las medidas económicas que dará su Gobierno en la lucha contra el nuevo coronavirus.

Al respecto, el primer vicepresidente del Parlamento, Luis Valdez, calificó de “preocupante” las iniciativas anunciadas por considerar que no son suficientes para impulsar el desarrollo necesario ante la crisis por la pandemia. Además, cuestionó que no se haya informado nuevos mecanismos para fomentar la educación.

“Muy preocupado por este mensaje porque si esto es lo que él pretende por lo menos actuar en los próximos meses vamos a tener serios problemas, por lo menos en reactivación económica y en cuanto a la salud, no me cabe la menor duda. Es el primer mensaje a la nación donde no existe programas o planes para mejorar la educación de los peruanos. (...) Nunca podemos dejar de vista a la educación y a los emprendedores de este país”, mencionó Valdez en entrevista con Canal N.

Además, informó que tras el pronunciamiento del jefe de Estado se reunió con los voceros de las bancadas, y en conclusión resaltaron la falta de autocrítica por parte del Gobierno ante las miles de muertes en el país a causa de la COVID-19.

“Es unánime el sentir de todas las bancada en determinar muy claramente de que ha habido una falta de autocrítica, es muy importante que una persona que representa a toda una nación deba partir de algo que es muy evidente. Es muy notorio el problema que atravesamos en la salud, económico por algunos errores del Gobierno y muchas medidas que no han sido precisadas en como se van a realizar ejecutar”, sostuvo.

Señaló que las medidas de reactivación económica que anunció el presidente Martín Vizcarra en su mensaje a la nación presenta incongruencias como sobre le plan de mejora de 31 establecimientos de salud de primer nivel, cuando, según indica, son 5 mil los que necesitan la implementación. “Entonces la diferencia es abismal”, remarcó.

PUEDES VER Pacto Perú: los puntos del acuerdo con las fuerzas políticas convocado por Vizcarra

Agregó que otra iniciativa que será insuficiente es la pensión de 200 soles para los huérfanos a causa de la COVID-19. “Sabemos que eso es insuficiente, creo que hubiera podido hacerse un esfuerzo más como Estado para salvar a aquellos ciudadanos”, indicó.

“Desde el ámbito de la salud además de las camas del oxígeno, de los subregistros, tanto de los contagiados y muertes, creo que esperábamos un poco más, sobretodo en respeto de muchos peruanos y peruanas que han caído por no haber contado con una atención oportuna”, enfatizó Luis Vadez.

Valdez sobre la inmunidad parlamentaria: “El espíritu de este Congreso es la eliminación”

Por otro lado, el primer vicepresidente del Congreso aseguró que la institución confirmarán en segunda votación la autógrafa de ley sobre los impedimentos para postular, con miras a las elecciones generales de 2021, tema mencionado por el mandatario Martin Vizcarra en su mensaje a la nación: “Estamos pendiente de una segunda votación y no tengo la mínima duda de que se va a aprobar en el pleno y damos ese paso”.

PUEDES VER Martín Vizcarra: los anuncios en mensaje a la nación por Fiestas Patrias

Respecto a la propuesta de eliminación de la inmunidad parlamentaria, reiteró que esa iniciativa es el “espíritu” del actual Legislativo y que tras los debates la propuesta inicial se ha modificado; agregando la supresión de la protección del presidente, ministros, miembros del Tribunal Constitucional y el defensor del Pueblo; pero que esta será aprobada.

“El espíritu de este Congreso es la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Estoy seguro que el Parlamento nuevamente pueda hacer las enmiendas o ajustes que deba hacer para sacar adelanto algo que al ciudadanía ha exigido”, mencionó Luis Valdez.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.