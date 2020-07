Tomás Gálvez fuera de la Fiscalía por seis meses: ¿qué más implica su suspensión por la JNJ?

Tomás Aladino Gálvez Villegas fue suspendido por la Junta Nacional de Justicia de su cargo como Fiscal Supremo por seis meses. Tampoco podrá integrar la Junta de Fiscales Supremos.

En su decisión, tomada este 14 de julio, la JNJ señaló que Gálvez estará impedido de ejercer, durante ese periodo, las atribuciones propias de la condición de Fiscal Supremo, establecidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público; y cualquier otra inherente a dicho cargo.

El pasado 20 de febrero a Gálvez se le inició un proceso disciplinario en el marco del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, específicamente por sus vínculos con César Hinostroza; y también por haberle faltado el respeto a las periodistas Perla Berrios y Carla Harada durante un programa emitido en febrero de 2020.

Cabe resaltar que las Fiscalías Supremas son los organismos de línea de mayor jerarquía del Ministerio Público. El Fiscal de la Nación y los Fiscales Supremos Titulares constituyen la Junta de Fiscales Supremos, órgano de mayor jerarquía y se reúne bajo la presidencia del Fiscal de la Nación.

De acuerdo a los artículos 62 y 97 de la Ley Orgánica del MP, son atribuciones de la Junta de Fiscales Supremos:

- Absolver las consultas que los fiscales alcanzan al Fiscal de la Nación, en cuanto a exhortaciones que les son hechas por el Poder Ejecutivo; cuando el titular del Ministerio Público no las absuelva de inmediato.

- Revisar el pliego correspondiente del presupuesto del sector público que le someta el Fiscal de la Nación para el efecto de considerar las necesidades del Ministerio Público que faltara satisfacer y aprobarlo.

- A propuesta del Fiscal de la Nación, acordar, por especialidades, el número de Fiscales Superiores y Provinciales de cada distrito judicial, teniendo en cuenta las necesidades correspondientes y las posibilidades del pliego presupuestal del Ministerio Público.

- Acordar la sanción disciplinaria aplicable en un caso concreto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 51 y siguientes de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

- Elegir en votación secreta al representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones, conforme a la Constitución.

Este último punto cobra relevancia, ya que el pasado 4 de julio, el fiscal José Domingo Pérez advirtió que si la Junta Nacional de Justicia no emitía un pronunciamiento a tiempo sobre el tema “habría la posibilidad” de que el magistrado, involucrado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, integre el Jurado Nacional de Elecciones para el 2021.

No obstante, Junta de Fiscales Supremos no se convocó a tiempo y hasta la fecha no se elige al representante del MP ante el JNE.

Tomás Gálvez impugnará decisión de la JNJ

Por su parte, Gálvez Villegas, tras conocer la decisión de la Junta Nacional de Justicia, señaló que presentará un recurso de reconsideración y una acción de amparo para revertir la medida.

“Cuando entre al gobierno una persona que no tenga ni este involucrado con Odebrecht, te aseguro que esto va a cambiar y yo estaré regresando por la puerta grande y estos señores estarán saliendo por la puerta falsa y no precisamente a sus casas, sino a Piedras Gordas”, manifestó en Canal N el suspendido Fiscal Supremo.

Por su parte, el presidente de la JNJ, Aldo Vásquez, sostuvo que Tomás Gálvez debe acatar la decisión forma inmediata. “Puede presentar un recurso de reconsideración en un plazo de cinco días”, declaró.

